骨痛、疲勞 他罹「這癌症」！醫師：常被誤認是老化過程

生活中心／劉宇鈞報導

醫師劉博仁近日在臉書分享臨床案例指出，近期診間收治一名患者，因長期出現不明原因的骨頭痠痛與疲勞症狀，經檢查後確診為「多發性骨髓瘤」（Multiple Myeloma）。劉博仁表示，多發性骨髓瘤是一種近年發生率逐漸上升的血液疾病，雖然名稱較為陌生，但臨床上並不少見。

一名患者長期骨頭痠痛與疲勞，經檢查後確診為「多發性骨髓瘤」（示意圖／資料照）

劉博仁說明，多發性骨髓瘤是體內負責製造抗體的白血球──漿細胞發生癌變後，異常增生並佔據骨髓空間，導致正常血球生成受影響，同時分泌異常免疫球蛋白，進一步對腎臟與骨骼造成損害。

廣告 廣告

在臨床症狀方面，醫師指出，常以「CRAB」口訣協助記憶，包括高血鈣（Calcium）、腎功能異常（Renal）、貧血（Anemia）以及骨骼病變（Bone）。高血鈣可能引發口渴、頻尿、便秘，嚴重時甚至意識不清；腎臟受損則可能出現蛋白尿或下肢水腫；貧血會導致疲倦、頭暈與氣喘；骨骼病變則常表現為下背痛、胸痛，嚴重者可能發生病理性骨折。

至於致病原因，劉博仁表示，目前確切成因尚未完全釐清，但已知風險因子包括高齡（多見於60歲以上族群）、男性略多於女性、接觸殺蟲劑或除草劑等環境毒素、重金屬暴露，以及慢性發炎與肥胖狀態。

在治療方面，醫師指出，目前正規醫療以控制病情與延長存活期為主要目標，常見治療方式包括標靶藥物、免疫調節藥物、類固醇、化學治療，並視患者年齡與體能狀況，評估是否進行自體造血幹細胞移植。

劉博仁也提到，在配合正規治療的前提下，可透過功能醫學與精準營養支持身體狀況，協助改善生活品質。他指出，多發性骨髓瘤的病程與體內發炎路徑高度相關，部分研究顯示，薑黃素與魚油可能有助於調節發炎反應；在骨骼健康方面，維生素D3與維生素K2的補充需特別留意血鈣狀況，避免不當補充造成風險。

此外，醫師也提醒，治療過程中須注意腎臟保護與腸道健康，包括適當補充益生菌、麩醯胺酸，以及充足水分攝取，以協助代謝異常蛋白。抗氧化與體能支持方面，則可視個別狀況評估白藜蘆醇與輔酶Q10的使用。

在日常生活照護上，劉博仁提醒患者應加強感染預防、避免跌倒並留意尿液變化。他指出，多發性骨髓瘤目前已朝向慢性病控制模式發展，透過精準藥物治療與營養支持，可協助患者穩定病情與維持生活品質。醫師也呼籲，若患者或家屬有相關困擾，應尋求專業醫師評估，制定個人化調理計畫，避免自行聽信偏方進補。

北市聯醫也曾指出，多發性骨髓瘤初期常常會被誤認為是其他慢性病或老化過程所致。(示意圖/翻攝自pixabay)

另外，北市聯醫也曾發表衛教文章指出，多發性骨髓瘤臨床症狀大多不典型，疾病初期常常會被誤認為是其他慢性病或老化過程所致，所以這些病患很多是在其他科別發現，並經由會診血液腫瘤醫師才得到診斷，因此往往確診時已是第二或第三期，這對病人的預後與治療的效果將有很大的影響。

更多三立新聞網報導

機車族注意！裝「這1物」當心被開罰900元

20多歲表妹婿得大腸癌！譚敦慈曝「關鍵主因」：遵守4少原則

不是蔬果汁！研究證實：每天喝「這飲料」 肝癌風險明顯降低

每週運動5天！30歲男探病順便健檢 驚見「胃有50顆腫瘤」胃部全摘除了

