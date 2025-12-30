骨盆腔發炎半數無症狀！性傳染病原感染恐致輸卵管永久受損 不孕風險翻倍





【NOW健康 辰蘊如／台中報導】性傳染病正在悄悄蔓延，英國衛生單位去年公布的數據顯示，愛滋病毒新增病例一年內暴增超過5成。這波感染潮也讓骨盆腔發炎的風險跟著攀升。許多女性感染後也完全沒感覺，等發現問題時輸卵管已經受損，想懷孕也來不及了。



雖無特別的症狀 卻悄悄發炎



光田綜合醫院婦產部吳成玄醫師指出，半數骨盆腔發炎的患者毫無症狀，發炎卻悄悄進行。骨盆腔發炎是女性生殖道的感染疾病，包括子宮內膜、輸卵管、卵巢的發炎。最棘手的是它常常沒症狀，造成患者在感染時毫無感覺，但體內發炎反應卻持續進行。而就算有症狀，也多半只是下腹隱隱作痛、分泌物稍微增加，很容易被當成一般不適而忽略。

吳成玄醫師表示其禍首是披衣菌、淋病等性傳染病原，感染披衣菌的女性約1至2成會演變成骨盆腔發炎，而這類感染往往沒有徵兆。當病原體從陰道向上攀升，就會引發輸卵管和骨盆器官發炎。近年研究也發現，陰道菌叢失衡會削弱身體防禦力，讓感染更容易發生。



年輕女性患病 提高不孕風險



骨盆腔發炎對生育力的傷害很大。吳成玄醫生說明，約2成患者會不孕，4成會有慢性骨盆腔疼痛，懷孕也有較高子宮外孕的風險；發炎會在輸卵管內腔形成沾連，導致胚胎輸送回子宮腔時受阻，而形成子宮外孕。此外，骨盆腔炎若無適當治療，子宮內膜持續發炎會形成慢性子宮內膜炎，導致胚胎反覆著床失敗或習慣性流產的機會增加，這也是試管嬰兒反覆失敗的原因之一。



吳成玄醫師強調預防的重要性，由於多數性傳染病沒症狀，因此有性生活的女性以及有多重性伴侶等高風險族群，每年應做披衣菌和淋病檢測。性生活要全程正確使用保險套、避免陰道灌洗、裝避孕器前先檢查是否有感染。若出現下腹疼痛、異常分泌物、性交疼痛或不正常出血，即使症狀輕微也要就醫。一旦確診就務必完成抗生素療程，治療期間避免性行為，性伴侶也需同步檢查治療，才能守護生育能力。



# 首圖來源／Freepik



