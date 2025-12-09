骨科脊椎權威轉職竹北行醫 張辰光：持續守護大新竹鄉親

【民眾新聞網方健龍新竹報導】在新竹地區深耕近30年、擁有3000多例脊椎手術經驗的骨科權威張辰光醫師，今（9）日正式宣布，明（115）年起將轉職至竹北新仁醫院服務，繼續為新竹縣市鄉親提供最專業、最全面的骨科與脊椎醫療服務。

張辰光醫師不僅擁有中華民國骨科與脊椎外科專科醫師資格，更具備復健科專科醫師資歷，形成獨特的「骨科-脊椎-復健」三位一體專業背景。自1985年起至今，張辰光醫師個人累積的脊椎手術紀錄已超過3000人次，在國內外享有盛譽。

廣告 廣告

據了解，張辰光醫師的學術貢獻遍及全球，他曾於澳洲、日本、中國大陸、德國、加拿大、荷蘭、捷克等國發表學術論文，並於2000年在白求恩醫科大學出版的「骨科醫師選修教程」中撰寫專題論述。

張辰光醫師的專業能力不僅限於手術。1年多前他在日本千葉的「日本臨床骨科醫學會」上發表專題報告，統計分析了102位平均年齡高達83歲的重度腰椎神經壓迫病患。報告中指出，透過張辰光醫師的非手術治療方式，這些高齡患者的病情獲得顯著的解決與改善，該報告也在國際學術會議中獲得高度評價。

張醫師的行醫歷程豐富，早年畢業於國防醫學院，並在振興醫學中心完成骨科及復健科訓練。民國74年張醫師赴美國羅徹斯特大學脊椎外科進修返國後，即調任新竹空軍醫院骨外科主任長達10年，之後在頭份劉醫院服務8年，並自民國85年底返新竹成立診所，至今已在新竹地區行醫近30載。

張辰光醫師表示，在新竹地區行醫多年，與在地鄉親建立起深厚的情感。面對新的人生階段，很榮幸能加入竹北新仁醫院這個優秀的團隊，代表他的經驗和技術能透過新仁醫院的平台，服務更廣泛的新竹縣市鄉親，對此充滿期待。

《圖說》張辰光醫師個人累積的脊椎手術紀錄已超過3000人次，在國內外享有盛譽。（圖／張辰光醫師提供）