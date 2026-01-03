骨科醫警告：「愛吃這5種食物」會加速縮短關節壽命！ 香腸、手搖飲全中

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

很多人以為「關節退化」只發生在長輩身上，但事實上，40歲以下就有族群出現早期症狀。關節就像人體的軸承，每天彎曲數千次，若長期營養不均、慢性發炎，再加上體重壓力，自然會提前磨損。

除了運動與控制體重外，新竹東元綜合醫院骨科張耀元主治醫師強調，飲食選擇也是影響關節壽命的重要關鍵。以下5種食物，就是常見的隱形陷阱！

1、重鹹飲食：鈣質流失的幫兇

攝取過多鹽分會讓鈣質隨尿液流失，增加骨質疏鬆風險。當骨骼支撐力下降，關節更容易受傷。少用鹽與加工調味品，多用天然辛香料提味。

2、高糖飲食：讓關節加速老化

甜點、含糖飲料會累積「糖化終產物」，讓關節細胞提早老化。建議以水果或少量蜂蜜取代，減少對關節的負擔。

3、過量酒精：骨質密度的隱形威脅

長期飲酒會干擾鈣質與維生素D吸收，導致骨質密度下降。對有關節炎傾向的人，更可能加速退化。放鬆時可改喝氣泡水或無糖豆漿。

4、油炸與高脂食物：重量直接壓在膝蓋上

炸雞、肥肉不僅提升發炎反應，也會讓體重快速上升。每多1公斤，膝蓋就要多承受4倍壓力。改選鮭魚、鯖魚或堅果，補充健康脂肪。

5、加工食品：發炎狀態的加速器

香腸、火腿、洋芋片、泡麵等，含有反式脂肪與人工添加物，會讓身體維持慢性發炎狀態，加快軟骨磨損。建議以原型食物為主。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

