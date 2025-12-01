骨質疏鬆不只補鈣、維生素D！新研究揭1維生素超有效

骨質疏鬆症躍居國人第2大慢性病，僅次於高血壓。預防骨質疏鬆只能靠鈣質和維生素D嗎？根據一項最新研究顯示，維生素B2可能是預防和控制骨質疏鬆症的新選擇！而維生素B2的食物來源為動物內臟、蛋黃、豆類、堅果和綠色蔬菜等食物。

骨質疏鬆沉默殺手！髖部骨折死亡率年逾15%

隨著社會快速高齡化，骨質疏鬆問題日趨嚴重，造成許多中高齡者骨折意外。根據健保資料，髖部骨折的死亡率每年高達15%以上。林口長庚醫院婦產部副部主任梁景忠醫師指出，骨質疏鬆前期幾乎沒有明顯症狀，往往要等到骨折發生後才會察覺問題，因此高風險族群需要積極預防。

廣告 廣告

看更多：「這部位骨折」1年內死亡率高達2成！醫教你多吃3營養素有效保骨本

新研究：維生素B2有效降骨質疏鬆症風險

梁景忠說明，一般對骨質疏鬆的飲食衛教多著重於鈣質和維生素D的補充，不過根據今（2025）年4月份《營養雜誌》（Nutr. J.）發表的一項大型研究，分析了美國國家健康營養調查NHANES資料庫的4241位女性數據，探討維生素B2攝取量與股骨骨質流失的關聯性，研究結果令人振奮。

這項研究顯示，攝取充足的維生素B2可有效降低骨質疏鬆症風險，並減緩骨密度下降的速度。尤其是對活動量不足的人群如年長者，維生素B2的保護作用更為明顯。

維生素B2透過哪些生理機制維護骨骼健康？梁景忠說明，研究發現，維生素B2與骨密度的關聯主要受到鹼性磷酸酶（ALP）的調節，並透過缺氧誘導因子HIF-1、長壽調節通路及抑癌基因p53來調控骨骼健康。這些發現為維生素B2在骨質保健中的應用提供了堅實的理論基礎。

看更多：不只補鈣！骨鬆竟與這種維生素有關 防骨鬆這樣吃最有效

這些食物能補充維生素B2 早餐後吃最好

梁景忠表示，維生素B2又稱為核黃素，是一種水溶性維生素，過量攝取會通過尿液排出體外，適合長期補充。衛福部建議成年男性每日攝取1.4至1.6毫克，女性則為1.1至1.3毫克，他建議，民眾可從動物內臟、蛋黃、奶製品、豆類、堅果、全穀類和綠色蔬菜等食物中獲取維生素B2，尤其在早餐後食用最佳。

骨質疏鬆症高危險群 停經婦女居首

梁景忠指出，骨質疏鬆症的高危險群應特別注意骨質健康，及早進行預防措施。包括：

停經婦女

長期鈣質攝取不足者

久坐少動者

體重過輕者

吸菸及過量飲酒者

有家族遺傳因素的人士

看更多：預防骨質疏鬆！3種人還沒骨折也可用骨鬆藥 13萬人受惠

飲食失衡 青壯年也要注意骨質疏鬆隱憂

值得注意的是，梁景忠指出，骨質疏鬆不只是中老年人的專利，年輕族群也可能受到影響。他說明，青壯年的骨質疏鬆多與特定因素相關，包括：

過度減肥

鈣質攝取不足

高鹽飲食和碳酸飲料攝取過多

內分泌疾病

長期使用類固醇等特定藥物

梁景忠提醒，研究顯示，約7%的減肥女性在5年內出現骨質疏鬆問題，女性朋友在體重控制與營養攝取上，應注意取得平衡。

看更多：只是稍微碰撞跌倒 她3處骨折！醫揭骨質疏鬆高危險群 這樣做保骨本

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／梁景忠醫師

更多健康2.0報導

減醣早餐：營養師教控糖不挨餓！7天菜單＋外食＋便利商店指南

看起來比實際年齡老？研究揭衰老真相：1元凶竟讓細胞「早衰2年」

追蹤10年以上研究發現！糖尿病早期做1事 腎臟、視網膜、神經病變風險降25％



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章