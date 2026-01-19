骨質疏鬆性脊椎骨折險下肢癱瘓 脊椎長節手術解危機

台中一名77歲的陳姓婦人，過去曾因退化性脊椎側彎合併脊椎狹窄症，接受過脊椎矯正、減壓與固定融合手術，術後恢復良好，日常生活可自理，不過日前她在家中搬動花盆時，突發劇烈背痛病出現下半身無力情形，隨即跌坐在地、雙下肢癱瘓，家屬緊急將她送往仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）急診，經檢查後轉由脊椎中心主任陳盈佑評估，隨即安排脊椎長節手術治療，術後恢復情形良好。

急診檢查發現，患者雙側大腿與小腿幾乎無力，僅剩腳踝可輕微活動，核磁共振檢查顯示，第七胸椎發生爆裂性骨折並壓迫脊髓，醫療團隊立即進行緊急手術。術後隔天，患者大腿已出現些微活動反應，後續除接受骨質疏鬆症藥物治療外，待疼痛緩解後也由復健科安排積極復健訓練，約一個月後已能使用四腳助行器緩慢行走，生活功能逐步改善。

陳盈佑指出，脊椎長節手術過去多用於青少年自發性脊椎側彎或僵直性脊椎炎所造成的駝背畸形，但隨著脊椎手術技術與醫療設備進步，高齡患者已不再被視為禁忌，部分長者因退化性駝背、側彎，或脊椎骨折造成嚴重畸形，仍有接受長節固定手術矯正的必要，在台灣邁入超高齡社會後，相關手術需求也逐年增加。

他進一步說明，脊椎長節固定常位於胸腰椎交界或胸椎中下段，該區域需承受上半身重量，加上高齡者普遍有骨質疏鬆問題，若跌倒或姿勢不當，容易造成交界處骨折。輕者為壓迫性骨折，嚴重時可能出現爆裂性骨折，進而壓迫脊髓，導致下半身癱瘓。

陳盈佑指出，這名77歲婦人先前的固定範圍自第八胸椎延伸至整個腰椎，此次骨折則發生在第七胸椎，手術除進行脊椎板切除減壓外，也同步延長脊椎固定並完成後融合。醫療團隊僅打開原本上段傷口進行接合延長，不需大範圍重新手術，可有效縮短手術時間，並降低麻醉與手術對高齡患者的身體負擔。陳盈佑強調，雖然長者及家屬常對手術風險有所顧慮，但若脊髓已受壓並出現癱瘓，仍須及早手術介入，否則恐長期臥床，影響後續生活品質。

陳盈佑提醒，曾接受脊椎長節固定的年長者，日常活動需特別留意姿勢，保持身體直立，彎腰時動作應放慢，避免突然出力與搬提重物；從床上起身時可先側躺再起身。同時建議加強核心肌群訓練，配合日曬、規律運動，以及鈣質補充與骨質疏鬆藥物治療。如出現不適症狀，應儘早就醫評估，以免傷害擴大，維持安全且穩定的樂齡生活。