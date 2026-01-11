骨質疏鬆悄悄來！這5種營養素幫你存骨本、防骨折
約在25～35歲時，人體的骨質密度達到最高峰，但隨著年紀的增長，骨質會漸漸流失，若再加上不良的生活習慣、更年期、糖尿病等問題發生時，骨質流失的速度也會越來越快，造成骨頭變得中空疏鬆，形成所謂的「骨質疏鬆症」。
骨質疏鬆症初期沒症狀
骨質疏鬆症患者不會有感到不適的症狀，病患通常在發生不明的腰酸背痛、駝背，甚至是骨折時，才發現自己早就罹患骨質疏鬆而不自知。
存骨本，從飲食開始想要預防骨質疏鬆症，可以從飲食開始調養！除了最基本的飲食均衡，攝取各式各樣的營養素外，還可以額外補充飲食中富含鈣、維生素D、鎂、薯蕷皂素，及GPCS胜肽類的食物。
5營養素幫助存骨本
1.鈣：飲食中的高鈣食物，取得最方便的就是牛奶，建議一天可喝1～2杯（每杯約240ml）；另外，黑芝麻也是屬於高鈣食物，可以在米飯或是菜餚中適當添加。
2.維生素D：維生素D可以促進腸道對鈣質的吸收，調解鈣磷的平衡，達到防治骨鬆的效果，可在鮭魚中攝取到豐富的維生素D；但要切記，維生素D屬於脂溶性維生素，不宜攝取過量。
3.鎂：鎂離子可以促進人體中鈣的生成，富含鎂離子的食物如昆布、紫菜等，但有甲狀腺問題的人應注意。
4.薯蕷皂素：山藥中的薯蕷皂素可減少因停經或卵巢切除而造成骨鬆的機率。
5.GPCS胜肽類：瑞士的研究發現，洋蔥中有一種叫GPCS的胜肽類物質，停經後婦女若經常食用洋蔥，可以抑制骨質流失，預防骨質疏鬆。
（本文摘自<常春月刊>、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
