骨質疏鬆藥恐致食道灼傷！藥師：吃完站30分鐘是關鍵

治療骨質疏鬆症的雙磷酸鹽類藥物Fosamax，若服用方式不正確，可能導致食道灼傷甚至引發食道炎、潰瘍等嚴重不適。藥師洪正憲提醒，正確服用方式不僅能發揮最大藥效，更能有效降低食道灼傷風險。

Fosamax主要用於治療與預防骨質疏鬆症，幫助減少骨折風險，通常為每週一次70毫克錠劑。（示意圖／Pexels）

洪正憲說明，Fosamax主要用於治療與預防骨質疏鬆症，幫助減少骨折風險，通常為每週一次70毫克錠劑。藥師指出，最佳服用時機是在早晨起床後、空腹時立即以一大杯開水送服，避免在睡前或剛起床還未起身時服用，以確保藥效並降低食道刺激的風險。

廣告 廣告

正確服用步驟包括用一大杯開水（約200-250毫升）將藥錠整顆吞下，切勿用咖啡、茶、果汁或牛奶送服，以免影響吸收。更重要的是，服藥後至少保持坐姿或站立30分鐘，在這段時間不要躺下、不要進食或喝其他飲品。

洪正憲解釋，Fosamax可能引起食道灼傷的原因，是藥錠具有刺激性，如果長時間停留在食道，會直接傷害黏膜。這種情況在喝水不足、躺著服藥或食道蠕動異常的人身上更容易發生。若使用後出現劇烈胸骨後方疼痛、吞嚥困難或持續喉嚨痛，應立即停藥並就醫，避免延誤治療。

Fosamax可能引起食道灼傷的原因，是藥錠具有刺激性，如果長時間停留在食道，會直接傷害黏膜。（示意圖／Pixabay）

除了遵守正確的服藥方式，服用Fosamax的患者也應與醫師討論鈣質與維生素D的補充，並避免與含鈣、鎂、鋁的藥物同時服用，以免影響吸收。對於已知有食道疾病或吞嚥困難的患者，更應謹慎評估用藥方式，必要時由醫師考慮替代治療。

洪正憲提醒，許多藥物都有藥物性食道炎的風險，養成使用Fosamax空腹配足量開水、服藥後保持直立三十分鐘的好習慣，是骨骼健康與食道安全的關鍵。

延伸閱讀

與小50歲嫩妻得子！88歲范曾宣布 與前妻2子女「斷絕關係」

回應中俄！美核武轟炸機B-52飛越日本海 與日戰機聯合演訓

「香水達人」虐殺女友假釋又犯案！ 持槍暴打手足遭逮