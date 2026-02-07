骨鈣素不只是骨骼健康指標！最新研究指出骨鈣素與代謝、情緒也存在關聯性

骨鈣素不只是骨骼的產物，而是一種能連結骨頭、大腦與代謝系統，影響認知、情緒與老化進程的關鍵荷爾蒙。

骨鈣素是一種由成骨細胞分泌的非膠原蛋白質，過去我們僅知道骨鈣素會參與骨質礦化的過程，進而影響骨頭健康。然而，近期的研究發現骨鈣素還會進入血液循環，影響能量代謝、肌肉功能，甚至與大腦的認知與情緒狀態密切相關！

穿越血腦障壁！骨鈣素如何守護認知力與記憶力？

研究發現，骨鈣素能夠穿越血腦障壁，進入中樞神經系統，並與大腦中特定的受體（如：GPR158）結合，進一步調節神經元的可塑性、神經傳導物質的釋放與突觸的修復重建，這些機制與學習力、記憶力密切相關。

在動物實驗中，缺乏骨鈣素的小鼠在進行空間記憶測試時的表現明顯較差；而當補充骨鈣素後，其學習與記憶能力獲得改善。更有研究指出，老年人腦脊髓液中骨鈣素濃度下降，可能與阿茲海默症、帕金森氏症等神經退化疾病的風險上升有關。





除了認知功能外，骨鈣素也參與情緒調節。它能促進腦內與情緒相關的神經傳導物質（如：血清素、多巴胺、正腎上腺素）的生成，這些都是幫助情緒穩定、對抗焦慮的重要物質。





更特別的是，當身體面臨急性壓力時，骨鈣素濃度會在短時間內迅速上升，即使在腎上腺功能不足的情況下，骨鈣素依然能觸發壓力反應，被視為一種「非典型」但重要的壓力應對機制。動物研究同時也觀察到，缺乏骨鈣素的小鼠會出現焦慮與憂鬱傾向，而在補充骨鈣素後，這些行為出現了明顯改善。

骨鈣素在代謝中的多重作用

除了幫助骨骼生成與維持強度，骨鈣素其實也是一種具有「荷爾蒙功能」的蛋白質，對全身的代謝系統扮演重要角色。

調節血糖、提升胰島素作用

研究發現，骨鈣素可以刺激胰臟的 β 細胞分泌胰島素，同時提高全身細胞對胰島素的敏感度，也就是讓身體能更有效地利用血糖。因此，骨鈣素有助於穩定血糖，對預防與控制糖尿病可能具有潛力。

幫助燃燒脂肪、抑制脂肪堆積

骨鈣素也參與脂質與能量的代謝調控，能提升基礎代謝率、促進脂肪燃燒，有助於防止脂肪囤積與體重上升。

維持肌肉功能與耐力

此外，骨鈣素還能促進肌肉細胞攝取與利用葡萄糖，幫助肌肉獲得足夠能量，進而維持肌力與運動耐力。

年齡與骨鈣素的關係：為什麼中年是關鍵轉捩點？

骨鈣素的濃度隨著年齡呈現「U型變化趨勢」：年輕時濃度較高，進入中年（約50至60歲）後逐漸下降，到了高齡階段又會略為回升。





中年後骨骼的新生與重塑速度開始放緩，成骨細胞活性下降，骨鈣素分泌減少，造成骨代謝失衡，是骨質流失與骨質疏鬆風險逐步升高的關鍵階段。





至於老年期為何會略有回升？部分研究推測，這可能與骨吸收活性增加、代謝代償機制或其他賀爾蒙變化有關。雖然骨鈣素濃度稍有上升，但多數情況下，這樣的回升未必代表骨骼健康改善，反而可能與骨質不穩定、骨轉換過度有關，因此仍需留意骨密度與骨質品質的整體評估。





換句話說，中年之後若能維持較理想的骨鈣素濃度，不僅有助於延緩骨質流失、預防骨質疏鬆，也可能間接減緩與老化相關的記憶力衰退與代謝異常。

骨鈣素不只是骨骼健康指標，也是全身健康的關鍵指標

近年的研究已經證實，骨鈣素已不只是骨骼代謝的單一指標，而是關聯全身健康的重要生理因子。它不僅影響骨質強度與骨密度，更與認知功能、情緒穩定、血糖控制與能量代謝等多個系統密切相關。





對一般民眾而言，提早認識骨鈣素的重要性，並透過運動、營養與良好生活習慣提升其功能，不僅有助預防骨質疏鬆與骨折風險，也可能間接保護大腦與代謝系統，為健康老化打下穩固的基礎！

