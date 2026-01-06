骨頭痛竟是攝護腺癌警訊！組合式療法助晚期患者重返職場

【健康醫療網／記者林怡亭報導】一名60多歲的男性高階主管，日前因持續性的骨頭痠痛引發不適就醫，輾轉由骨科轉介至泌尿科，赫然發現竟罹患攝護腺癌，且癌細胞已轉移至骨頭，診斷為「轉移性荷爾蒙敏感性攝護腺癌」（mHSPC）。所幸，在接受結合傳統荷爾蒙針劑、化學治療與新型口服荷爾蒙藥物的「組合式治療」後，病況趨於穩定，後續生活安排也可依治療狀況逐步調整。

無聲殺手攀升 近三分之一患者初診已晚期

中國醫藥大學附設醫院泌尿部主任黃志平醫師表示，攝護腺癌已成台灣男性第三大癌症，每年新診斷人數近九千人，其中三分之一的病患在初診時癌細胞就已擴散，錯失早期治癒的機會。他語重心長地說：「這背後最大的原因，就是攝護腺癌在早期幾乎無聲無息，許多男性會將頻尿、夜尿等症狀誤認為是正常的老化現象，因而延誤就醫，相當可惜！」

黃志平醫師說，雖然攝護腺癌的早期症狀不具特異性，但民眾仍可留意「排尿習慣的改變」，例如夜間頻繁起床排尿、排尿啟動困難、尿流變細或中斷等。若症狀持續惡化，甚至出現血尿、體重不明原因減輕或骨頭疼痛時，千萬不能輕忽。尤其是有家族史者及年過50歲的男性為「高風險族群」，應更積極考慮接受篩檢，為自己爭取「可治癒」的機會。

轉移性荷爾蒙敏感性攝護腺癌組合式治療成重要治療趨勢 提高更長存活期

當攝護腺癌進展到「轉移性荷爾蒙敏感性」階段，表示這時期的癌細胞已擴散至骨骼或淋巴等遠端器官，治療核心就要轉變以「盡可能延長存活期」與「維持並改善生活品質」為目標。中國醫藥大學附設醫院泌尿部主治醫師蔡禮賢表示，為延緩抗藥性發生，目前的國際主要治療趨勢是在疾病初期就給予強力的「組合式治療」。

蔡禮賢醫師解釋，「二合一療法」就是在傳統荷爾蒙治療之外，加上口服的新型抗荷爾蒙藥物，是相當普遍的治療選項，能為大多數患者帶來比單一藥物治療更長的存活效益。然而針對如案例中的這位高階主管患者，一開始轉移範圍就較廣，且癌指數非常高的「高風險」患者，則可考慮更積極的「三合一療法」，在二合一的基礎上再加上化學治療，如同陸海空聯合作戰，達到更好的治療效果。根據大型臨床試驗結果指出，「三合一療法」在高風險患者族群中，顯示有助於降低死亡風險，整體存活期亦可望延長至五年以上。

善用數位工具、醫病共享決策更有效率

面對日益多元的攝護腺癌治療選項，患者與家屬可能會感到焦慮及疑惑。黃志平醫師與蔡禮賢醫師共同呼籲，民眾可善用如「攝護腺癌照護網」等數位平台，在看診前先了解不同治療方案的利弊，將有助於在診間與醫師進行更有效率的討論。無論是何種療法，醫師都會依據病患的年齡、身體狀況與共病，進行個人化的藥物選擇與劑量調整，透過醫病共享決策，共同制定出最符合患者個人化需求的治療策略，才是戰勝攝護腺癌的關鍵。

