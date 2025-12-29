骨頭痛、貧血卻看錯科？醫師揭多發性骨髓瘤警訊
頭暈、疲倦、骨頭痛不一定是正常老化！多發性骨髓瘤與淋巴瘤、白血病並列國內三大血癌，但民眾對此仍認識不足。高雄長庚醫院血液腫瘤科王銘崇醫師指出，多發性骨髓瘤的症狀常與骨科、腎臟疾病等混淆，甚至可能被當一般老化現象而延誤治療。把握早期治療黃金期、建立深度緩解，盡可能降低後續復發，為當前治療的重要目標，但現今健保給付條件仍有限制，也成為臨床上的一大挑戰。
如何區分多發性骨髓瘤警訊？醫教用「CRAB＋感染」初步判斷
王銘崇醫師表示，還是有不少人把多發性骨髓瘤當作骨癌，其實骨髓瘤發生在骨頭內部的骨髓漿細胞，而骨癌病灶位在骨頭堅硬外層，兩者完全不同。疾病好發於年長族群，男性略多於女性。典型症狀以「CRAB 加感染」五大類為主：C代表高血鈣；R為腎功能異常或蛋白尿等；A是貧血；B則是骨頭病變，包括骨質疏鬆、壓迫性骨折或蝕骨性病變；此外，由於漿細胞癌變後無法正常製造抗體，患者也容易反覆感染。
然而，上述症狀與其他退化性疾病相似，患者平均有近8至9成是從骨科、腎臟科或復健科轉診而來。王醫師提醒，若多種症狀同時出現，例如骨鬆合併貧血或腎功能異常，或像是五、六十歲的男性過早發生嚴重骨鬆，都是不尋常的狀況、應提高警覺。
多發性骨髓瘤治療精準化 醫揭三階段控制目標
多發性骨髓瘤仍被視為無法完全痊癒的疾病，治療目標分三階段：短期著重改善症狀和生活品質；中期是延長無病惡化存活期；長期則是希望延長整體存活。王銘崇醫師說明，治療現也朝向精準醫療發展，可透過染色體檢查如「原位雜交法（FISH）」分類高風險或標準風險族群，再依年齡、體能狀況及是否適合自體幹細胞移植等因素制定治療策略。
移植前的緩解治療目前多採三合一或四合一藥物組合。三合一包含蛋白酶體抑制劑、免疫調節劑和類固醇；四合一則額外加入抗CD38單株抗體，臨床觀察特別是在高風險患者，與微小殘餘疾病（MRD）相關指標和病況穩定有關，實際效果則因人而異。移植後，醫師也將視患者狀況規劃維持性治療。
早期治療深度影響長期預後 復發分2類、這種恐危及生命
王銘崇醫師強調，確保早期一線治療的深度，是控制疾病發展的關鍵，也將影響接續的自體幹細胞移植和整體預後。反之，若前期控制不佳，每次復發抗藥性可能增加，加上患者耐受性下降，有效治療時間、疾病無惡化存活期將隨之遞減。
復發又分為「檢驗值惡化」與「症狀惡化」，前者僅是抽血檢查數值異常，而後者則是發生嚴重感染，或骨頭、腎臟等器官惡化，進展過快可能危及生命，患者也將喪失使用後線藥物的機會。
「症狀惡化」才獲給付不及國際標準 高風險患者恐延誤治療
國際治療指引建議，一旦「檢驗值惡化」即可視為復發、及早啟動下一階段治療，以延長存活、維持生活品質；但台灣健保條件相對嚴格，需「出現症狀惡化」才符合資格。
王銘崇醫師分享，就有一位75歲的患者，因年紀太大不適合接受自體幹細胞移植，原先以三合一組合控制病情，後出現檢驗數值惡化、卻不符合給付條件。追蹤兩個月後，患者腎功能急遽惡化、需洗腎，雖然得以改用臨床觀察對腎功能較無影響的抗CD38單株抗體、蛋白酶抑制劑和類固醇，但延誤治療已讓生活品質大受影響。因此醫師建議，至少應對高風險患者放寬限制。
患者仍有機會與疾病共存 醫：居家照護同樣重要
此外，藥物治療組合中，部分患者獲給付的免疫調節劑僅限於較早期的藥物、與國際治療指引存在落差；另外對於病況相對穩定的患者，健保給付藥物則有次數限制，但多發性骨髓瘤多需要長期治療，也讓治療選擇受限。
不過王銘崇醫師也表示，隨著藥物發展，目前觀察患者平均存活已較過去的1.5至2年大幅延長，仍有機會與疾病共存、生活品質也有改善。同時，由於患者多有骨頭相關症狀、可能影響活動，加上免疫力低下容易感染，居家照護、家庭支持都是治療過程中的重要一環。
（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀:
.久坐腰痠背痛？ 日本骨科專家授「10秒舒緩法」在家跟著做
.坐骨神經痛就是長骨刺？要開刀嗎？ 初期症狀像腰痛！日常5個動作要少做
其他人也在看
40歲教師飲食清淡「血壓卻飆到170」！醫揪出隱藏型高血壓元凶
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】年僅40歲、生活規律且飲食清淡的李老師，在例行健檢中意外發現血壓高達170／100 mmHg。儘管有規則服用降血壓藥物，但血壓依舊起伏不定，甚至開始伴隨手抖、心悸及肌肉無力等不適症狀。後經亞東醫院心臟血管內科徐御凡醫師檢查，發現李老師血鉀偏低，確診罹患「原發性醛固酮增多症」，是一種臨床上常見，卻常被忽略的次發性高血壓（Secondary Hypertension）。所幸經過及時治療，李老師的血壓與身體不適才逐漸改善。 高血壓成因複雜 揪出病因才能穩病情 徐御凡醫師指出， 一般民眾認知中的高血壓，多是屬於「原發性高血壓」，成因複雜且難以找到單一病根；若血壓升高是由像是腎臟、內分泌問題等其他疾病或特定藥物引起，則稱為次發性高血壓。 對於因其他疾病或問題所引起的高血壓，通常只要找出並針對根本原因加以治療，血壓往往就能獲得顯著改善，甚至有機會恢復回正常範圍，這與傳統上單純依賴增加藥物劑量治療，本質上有很大不同。 血鉀偏低成關鍵線索 揪出「隱藏」次發性高血壓 以李老師為例，徐御凡醫師解釋，經過檢查發現患者血鉀偏低，才進而揪出罹患「原發性醛固酮增多症」。所以，若高血壓健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 3
8旬翁與看護性接觸染HIV！ 高齡族群性行為傳播風險浮現
綜合陸媒《中國新聞周刊》等報導，北京佑安醫院曾收治該名80多歲男性患者。醫師說明，該名長者在確診後才透露，因看護急需用錢，雙方在金錢交換下發生性行為。院方表示，這類感染途徑在臨床上逐漸被觀察到，顯示老年族群已成為HIV防治中不可忽視的一環。從整體疫情來看，大陸...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
身體「這3處變黑」恐是血糖失控！醫嚴厲警告 近視突加深也是徵兆
45歲的陳先生正值壯年，平日自認身體硬朗，除腰圍稍粗並無明顯不適。最近在同學會上，幾位老友開玩笑問他是否「沒洗澡」，怎麼脖子看起來黑黑髒髒的，好像卡了一層垢。在妻子的堅持下就醫檢查，才發現這並非單純的皮膚問題，而是嚴重的「胰島素阻抗」，且糖化血色素已達糖尿病前期標準。若再晚一步發現，恐怕就會正式進入糖尿病的長期抗戰。 脖子出現「天鵝絨」斑塊 是胰島素阻抗的臨床提示之一 許多人誤以為脖子、腋下變黑是清潔不當或曬黑，國泰醫院內分泌新陳代謝科主治醫師羅學榮解釋，這在醫學上稱為「黑色棘皮症」，與胰島素阻抗有密切關聯，特別在肥胖與第2型糖尿病前期常見，也可見於內分泌腫瘤，尤其在非肥胖成人中快速進展的情況下應高度懷疑惡性病因。當人體攝取過多糖分與熱量，導致血液中胰島素濃度長期居高不下時，過量胰島素會刺激角質細胞與纖維母細胞增生，造成表皮增厚與皮膚皺褶加深，看起來呈現暗沉、粗糙的天鵝絨外觀。羅學榮醫師提醒，這種變化最常出現在頸部皺褶、腋下或鼠蹊部，呈現暗沉、摸起來像天鵝絨般的粗糙觸感。這並非皮膚病，而是體內代謝系統失控的警訊，若此時誤信偏方用力刷洗，反而可能造成皮膚受傷感染，正確做法應是立即前往新陳常春月刊 ・ 17 小時前 ・ 3
吃不下然後就走了！ 急診醫：氣溫驟降「老天爺正在收人」
寒流來襲導致猝死案例頻傳，急診醫師揭露近期急救室內一天就出現多起到院前死亡病例，其中兩名患者分別出現吃不下及全身無力症狀後驟逝，全力搶救仍回天乏術。醫師提醒，冬季猝死前其實有許多容易被忽略的徵兆，民眾應提高警覺。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 3
「吃飽想睡」不正常 專家：接下來就是糖尿病了！
許多民眾誤以為血糖問題僅與糖尿病患者相關，但營養師林祐萱提醒，代謝系統危機可能在血糖數值尚未超標前就已悄然出現，「吃飽就累、想睡」正是胰島素阻抗的典型徵兆。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 7
男性癌症第3名！醫揭攝護腺癌5大風險因子 嘆「1原因」易拖到中後期
男性注意！根據衛福部資料，台灣男性十大癌症發生率排行，攝護腺癌已上升至第三位。醫師提醒，攝護腺癌常見風險因子包括「高齡、家族史、高油脂飲食、肥胖、缺乏運動」等生活習慣，早期症狀與攝護腺肥大相似，因此容易至中、後期才被診斷。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
10年內「癌症疫苗」問世 打一針就能防肺癌、乳癌
牛津大學醫學研究團隊正研發能夠預防癌症的疫苗，預計明年夏季展開針對肺癌的臨床試驗。若研發成功，這項突破性技術每年可在全球挽救多達360萬條生命，並有望延長人類平均壽命。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 8
上班族必看！研究揭「1時段」喝咖啡最護心血管：錯了就沒效
眾多研究指出，咖啡有益健康。心臟科醫師洪惠風表示，一篇今年刊登的研究指出，「若要喝咖啡來保護心臟，要在中午以前喝！」早上喝咖啡，咖啡飲用量從0~1杯到大於3杯，能降低心血管疾病的風險15～29%，全天都在喝咖啡者，依照統計結果，無法證明咖啡有助於心血管健康。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 1
全都吃錯了！名醫曝3大泡麵NG習慣超傷腎 1煮法如「直接喝糖水」
現代人生活節奏快，肚子餓了隨手泡一碗麵稀鬆平常，但小心便利背後藏著健康陷阱。腎臟科醫師洪永祥指出錯誤的泡麵吃法不只會讓身材走樣，還會讓腎臟叫苦連天，長期下來不僅傷腎，連血糖都會跟著亮紅燈。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 1
每周3次爬山健身竟血尿！輸尿管卡4cm結石 醫曝可能原因
【記者鮮明／台中報導】台中市68歲張先生是退休公務員，每周至少3次跟山友到大坑爬山健身，身體硬朗無慢性病，上個月因為右腰持續不明原因痠痛合併血尿就醫，一檢查竟發現左腎臟跟右輸尿管有2顆分別4公分、1.5公分的結石，導致血尿與腎水腫，經緊急安排取石手術與震波碎石治療，目前腎水腫症狀已經緩解，並持續門診追蹤中。壹蘋新聞網 ・ 13 小時前 ・ 1
不是吃太鹹！研究：日喝「1飲品」8年後恐腎衰竭
一般認為飲食過鹹是慢性腎病的元凶，但醫師洪永祥表示，吃太鹹早已退居洗腎的第二原因，目前第一傷腎的飲食是「吃太甜」，近半的洗腎患者是因「糖尿病」導致腎功能損壞。研究顯示，喝含糖飲料的頻率、時間與腎衰竭正相關，若天天喝含糖飲料，最快8年就可能腎衰竭了。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 1
60歲男早餐必喝一款湯 竟得大腸癌！醫：鹹酥雞和酒也危險
60多歲男早餐最愛喝牛肉湯，糞便潛血陽性竟檢出大腸癌！研究發現，每天食用100克的紅肉則會增加17％大腸癌的風險，醫師提醒最好減少吃紅肉的頻率和攝食量，另外也提醒，許多大腸癌病患最常吃的食物是鹹酥雞和健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 3
醫警告：子宮內膜癌「這1症狀」常被女性誤判！ 別以為只是分泌物
子宮內膜癌是女性生殖系統最常見的癌症之一，尤其在停經後、肥胖、長期荷爾蒙失調或有家族病史的女性身上更容易發生。但好消息是，子宮內膜癌通常會在早期就出現明顯症狀，如果能及早發現並治療，治癒率可高達90%以上！對此，新竹國泰醫院婦產科張瑜芹主治醫師說明，子宮內膜癌最需要警覺的4種重要症狀。 1、異常陰道出血—最典型也最重要的警訊異常陰道出血是子宮內膜癌最常見、也最需要立刻警覺的症狀！超過90%的子宮內膜癌患者都會出現不正常的陰道出血。對於停經後的婦女來說，任何陰道出血都是異常的，即使只是一點點褐色分泌物也不能輕忽！而還有月經的女性，如果出現經期不規則、經血量突然變多、經期延長超過7天、兩次月經之間的點狀出血，都需要特別注意。 2、異常陰道分泌物—容易被忽略的早期徵兆很多女性會注意到陰道出血，但卻容易忽略「異常分泌物」這個重要警訊！子宮內膜癌患者除了出血，也可能出現異常的陰道分泌物，包括水樣分泌物、血性分泌物、褐色或粉紅色分泌物，甚至帶有惡臭味的分泌物。這些分泌物可能是持續性的，也可能間歇性出現，但只要持續超過2週就需要警覺！ 3、骨盆腔疼痛或下腹不適—中晚期常見症狀骨盆腔疼痛或下腹部持續不常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2
8歲女童同時有卵巢、睪丸「上學不敢去廁所」 手術驚人結果曝
根據陸媒《新民晚報》報導，婷婷染色體檢測顯示為「46,XX」的女性核型，但體內卻被診斷出罹患極為罕見的「卵睪型性發育異常」（DSD），一側為同時含有卵巢與睪丸的卵睪組織，另一側僅有卵巢組織，此類病例在臨床上相當少見。婷婷出生後家長與醫師即發現外生殖器出現男性化特...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
醫：裝1個心臟支架多活10年 42歲男「一次裝6個」結果死了
中國吉林省舒蘭市一名42歲陳姓男子，今年7月在舒蘭市人民醫院一次性植入6個心臟支架後，術後半小時即發生心臟驟停，經搶救8天後仍宣告不治。陳男母親指控，醫師曾宣稱「多做一個支架可以多活10年」，並在3個月內多次打電話催促兒子接受手術。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 5
他每天跑廁所20次 醫揭「膀胱過動」年輕化：7族群高風險
膀胱過動症並非年長者專利。顧家醫療總院長顧芳瑜醫師表示，隨著職場節奏加快與壓力升高，他觀察到3、40歲青壯年族群的患病比例也有逐漸上升的趨勢。他分享，一名35歲科技業小主管因每天平均跑20次廁所，嚴重影響工作和生活，最後藉著膀胱鏡肉毒桿菌注射，才終於改善長期困擾的頻尿問題。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
胃癌明年起納公費癌篩 每年逾60萬人受惠
胃癌長年居國人十大癌症死因排行，每年新增四千人，死亡人數超過二千，近九成與幽門螺旋桿菌感染有關。衛福部國健署於一一五年起...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 4
英研發「1針擋多癌」疫苗！目標「10年內普及」
國際中心／李筱舲報導醫學界即將迎來歷史性的突破。據外媒報導，牛津大學的研究團隊宣布，針對肺癌的預防性疫苗計畫於明年正式展開臨床試驗。這項研究不僅針對肺癌，團隊也正在開發乳癌、卵巢癌及腸癌的疫苗，並目標將這些疫苗整合成「單一劑量」。若研發成功，這項技術每年有望挽救全球超過360萬條生命，將在人類抗癌醫學史上揭開新的篇章。民視健康長照網 ・ 14 小時前 ・ 1
寒流報到急診OHCA病例驟增 吃不下就走了！醫嘆：老天爺收人的日子
有一名醫師今（27）日在臉書粉絲專頁「急診醫師碎碎唸」分享臨床觀察，敘述自己在急重症待久後，知道每逢第一波寒流或氣溫驟降，急診室往往面臨更沉重的生死考驗，短時間內到院前心肺功能停止（OHCA）的案例明顯增加。醫師提到第一起OHCA病患，其妻稱上午才通過電話，只聽到...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
清大破解癌細胞弱點 雙重打擊誘發「自我崩解」登國際期刊
抗氧化劑一向被認為是保護細胞、維持健康的重要角色，但國立清華大學生命科學系教授王雯靜研究團隊最新發現，人體內常見的抗氧化物「穀胱甘肽（GSH）」，在癌細胞中具有更為複雜的作用，甚至可能成為幫助癌細胞活下來的關鍵因素。這項研究展示一條影響癌細胞生存的重要代謝路徑，並提出可誘導癌細胞自我崩解的策略，成果已刊登於國際頂尖期刊《Advanced Science》，為癌症治療帶來嶄新思維。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1