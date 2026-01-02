「骨骼精奇」終成絕響 經典老乞丐袁祥仁病逝 69歲人生圓滿落幕

袁祥仁在《功夫》中的騙子乞丐角色太有存在感，之後還以同個形象拍起手遊廣告。（微博圖片）

在香港動作電影與洪家班（洪金寶）、成家班（成龍）齊名的頂級武術指導團隊「袁家班」，其核心成員之一，曾在周星馳電影《功夫》中扮演騙子老乞丐的袁祥仁，昨（1）日傳出病逝消息，享壽69歲，由其遺孀證實此噩耗，喪禮則定在 2月1日於香港舉辦。

袁家班兄弟中，袁祥仁出現在幕前演出的次數最多，他獨特的外型與氣質，最擅長演瘋癲古怪的世外高人。（微博圖片）

袁家班在香港影壇地位崇高，雖然外號「八爺」的袁和平是靈魂人物，但袁祥仁亦十分獨特，他不僅是優秀的武術指導，更是影迷心中不可替代的「金牌綠葉」。可說是袁家班中最常在幕前演出的袁祥仁，往往以「瘋癲老乞丐」或「神祕高人」的形象出現，例如在周星馳電影《功夫》中，用《如來神掌》祕笈，騙光童年周星馳身上積蓄的騙子乞丐；以及《武狀元蘇乞兒》中傳授周星馳傳授睡夢羅漢拳的高人，在《大內密探零零發》反串老婦，都是台灣觀眾熟悉的角色。他在片中的台詞「我看你骨骼精奇，是萬中無一的練武奇才」，成為經典對白，伴隨一代影迷成長。

袁祥仁的離世，代表香港電影黃金年代武指人才愈漸凋零。（微博圖片）

袁祥仁早年隨父袁小田習武，手足包括袁和平、袁信義、袁日初等日後紛紛成為武行。他的動作設計風格偏向「奇絕」，尤其擅長處理幻術、吊鋼絲等帶有神祕色彩的武打戲。他曾憑藉《黃飛鴻》與兄弟共獲金像獎最佳動作指導，並深度參與了好萊塢大片《霹靂嬌娃》、《夜魔俠》《駭客任務：重裝上陣The Matrix Reloaded》等的動作設計。

