骨骼顧好降低骨折與失能 醫提醒骨質疏鬆須早期篩檢

台灣已步入超高齡化社會，骨質疏鬆的流行病學現況，在台灣仍屬於高風險地區。郭綜合醫院家醫科黃靖媗醫師呼籲社會大眾，重視骨骼健康，早期骨質疏鬆的篩檢、預防和治療來降低骨折與失能負擔是很重要的。

黃醫師表示，骨質疏鬆是一種因骨骼強度下降而導致骨折風險大幅上升的疾病，其危險之處在於骨折發生前不會痛，也沒有明顯症狀，許多患者往往在跌倒或搬重物後發生低創傷性骨折，才驚覺骨骼早已脆弱不堪。

骨質疏鬆的臨床診斷主要依據雙能量 X 光吸收儀（DXA）測得之骨密度 T 值(≦-2.5)，或是否曾發生過低創傷性骨折。由於骨質疏鬆多無症狀，因此常被忽略，實為高齡健康的重要隱形殺手。

依據國內外研究資料，骨質疏鬆症已被視為全球重要公共衛生議題。台灣 50 歲以上族群中，女性骨質疏鬆盛行率顯著高於男性，而髖部骨折發生率亦在全球名列前茅，每年約有兩萬例髖部骨折，其中一年內死亡率女性達 15%、男性更高達 22%。髖部骨折後所造成的死亡率、失能與長期照護需求，對個人、家庭及醫療體系皆造成沉重負擔。

醫療團隊指出，符合特定年齡條件或具備高風險因子的族群，應主動接受骨質密度檢測，並進一步評估十年內骨折風險。透過早期發現與分級管理，可有效降低未來重大骨折事件的發生。

在治療方面，現今已有多元且有效的藥物選擇，包括抗骨流失藥物與促骨生成藥物。依患者骨折風險、骨密度嚴重程度及共病狀況進行個別化選擇。對於極高骨折風險患者，醫師建議採取「先造骨、再保骨」的治療策略，快速提升骨密度、降低短期骨折風險，再以長期治療維持成果。相關藥物在醫師評估下使用，整體效益遠高於極低發生率的副作用風險。相關藥物之安全性與使用規範，皆有明確臨床指引可循。

黃醫師強調，除藥物治療外，基礎營養與生活型態調整的重要性，包括足量鈣質與維生素D和蛋白質攝取、維持肌力與平衡訓練，以及預防跌倒措施，均是骨質疏鬆整體照護不可或缺的一環。透過醫療專業與民眾共同努力，落實早期檢測、持續追蹤與正確治療，骨質疏鬆可被有效控制，進而促進高齡者健康老化，減少骨折與失能風險。

