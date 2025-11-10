骨髓移植必看！「反排斥」比你想得更致命，紅疹、腹瀉是警訊…醫曝「三吹四請」守住肺功能防惡化
「那是一位30多歲的女性患者，因為急性骨髓性白血病（Acute Myeloid Leukemia，簡稱AML）接受異體幹細胞移植（俗稱骨髓移植）。」
臺大癌醫中心血液腫瘤部劉家豪醫師表示，「移植一年後，該名患者發生慢性移植物抗宿主疾病（Graft-versus-Host Disease，簡稱GvHD），並發生皮膚硬化的狀況，硬化的皮膚如同一層囹圄一樣禁錮著患者身體，使她無法靈活活動，甚至無法蹲下、沒辦法使用蹲式廁所。」
因為第一線類固醇治療成效有限，經過討論後，患者決定接受標靶藥物。終於控制慢性移植物抗宿主疾病（GvHD），硬皮症的狀況也終於獲得改善，今日已可正常活動，重拾自己的生活品質。
骨髓移植後，「反排斥」和癌症復發同樣危險
血液疾病的患者，因為自身造血功能出了差錯，如再生不良性貧血或骨髓化生不良症候群，或是罹患白血病或抗藥性淋巴癌，需要捐者的免疫系統的抗癌效果，就可能需要進行進行異體幹細胞移植（骨髓移植）。
異體骨髓移植後除了換掉舊的骨髓，隨著捐者的骨髓進入病患體內，製造所有的白血球，重建免疫系統，就像進駐一批全新的警察，會在血液裡巡邏，看到癌細胞就會予以殲滅，即進行一種癌症免疫療法。
但這些警察也可能看到其他器官不是自己的，而攻擊患者的器官，進而產生「移植物抗宿主疾病（GvHD）」，俗稱為「反排斥」。
捐贈者與受贈者的細胞都具有獨特的人類白血球抗原（Human Leukocyte Antigen，簡稱HLA）其有如門禁卡，可以幫助警察系統辨認該細胞是不是「自己人」。
異體幹細胞移植（骨髓移植）前，都會檢測HLA。
捐贈者與受贈者的完全相符，反排斥機會較低。
現在因為藥物等的進步，HLA配對不合或半相合的捐贈者移植也可以執行且日益增多的，因此這類反排斥也日益增多。
但因為反排斥的發生，表示捐贈者免疫系統開始活躍殲滅癌細胞，因此沒有反排斥發生的病患，癌症反而復發機會可能較高。
這種額外的抗癌的效果，是骨髓幹細胞移植擁有與其他固態器官移植最大不同之處，其是治癌的一個手段。
現在的醫學還無法做到讓捐者的免疫系統，只攻擊癌細胞而不攻擊宿主。
「所以這個反排斥又稱為必要之惡。有時臨床上停掉抗排斥藥後仍沒有反排斥發生時，甚至會採取輸注淋巴球等手段，來刻意誘發輕微的反排斥，以降低復發率，提升患者移植的成功率。因為移植後最大的敵人反而是復發，也就是癌症本身。」
因此在患者與家屬得知發生反排斥時，反而有些人不會覺得不開心。
必須反排斥，但不能太嚴重
既然反排斥為必要之惡，但又不要太嚴重，若過度嚴重的反排斥又可能致命，所以如何控制反排斥有一點發生，卻不要太嚴重，就像當年米飯廣告詞「有點黏又不要太黏」，有發生反排斥又不要太多反排斥，就是醫師要傷腦筋和密切調整的部分。
密切觀察，早期發現異狀，跟醫師保持聯繫是重要的。
一些骨髓移植中心會設立移植個案管理師，24小時隨時讓病患通報可能的症狀。
增加衛教資訊，讓病患和家屬知道GvHD的表現有哪些，要觀察的項目有哪些也是努力的目標。
總之，早期診斷早期治療，是減少其演變成過度重症反排斥的關鍵。
急性反排斥症狀，腹瀉最危險
過去移植物抗宿主疾病（GvHD）的分類方式，是以異體幹細胞移植（骨髓移植）後100天為界限，100天內發生屬於急性，100天以後則為慢性。
今日不再單純的以天數為判斷標準，而是更精準的依據臨床表現區分。
因為在臨床上，有些患者在移植後40至50天就會發生慢性移植物抗宿主疾病（GvHD）；相反地，超過100天仍可能出現急性表現。
因此，患者可能同時發生急性與慢性移植物抗宿主疾病（GvHD）。
急性與慢性移植物抗宿主疾病（GvHD）兩者的差異：
急性移植物抗宿主疾病（GvHD）：常侵犯三個主要器官皮膚、腸道、肝臟。
皮膚會出現紅疹或皮疹，腸道受影響會導致腹瀉、噁心、嘔吐，肝臟受影響會使膽紅素升高而出現黃疸。
其中腹瀉最危險，須立即通報。
慢性移植物抗宿主疾病（GvHD）：侵犯器官範圍更廣，例如肺臟、口腔、眼睛、皮膚、指甲等。
● 肺臟：導致呼吸困難
● 口腔：發炎、白色斑塊、潰瘍，對辛辣刺激食物敏感
● 眼睛：乾澀、異物感、甚至角膜潰瘍、影響視力
● 皮膚：色素不均、乾燥，甚至少見的皮膚關節緊繃的硬皮症
● 指甲：變薄、斷裂
● 私密陰道或陰莖：乾澀發炎，造成性交疼痛等
程度和發生率不一，發生可以很少很輕微也可以很多和嚴重。
三吹四請揪出早期「慢性反排斥」
因為相比於急性移植物抗宿主疾病（GvHD）容易在短時間內造成生命威脅，患者普遍都有謹慎面對的共識；但慢性移植物抗宿主疾病（GvHD）初期的影響輕微、緩慢，容易被患者輕視。
慢性反排斥較多只是影響生活品質，但其中唯一延誤發現，到晚期較可能發生生命危險的是肺部GvHD，其發生率很低，但因為進展緩慢，可能在發生呼吸困難等嚴重症狀後，才會在回診告知。
但那時候肺功能檢查往往已經過度惡化，即使用藥，也已較難顯著恢復。
現在我們強調早期偵測的重要性，除了病患要警覺，肺活量在運動中變化而告知醫護以外，醫師定期檢查也可以早期抓出肺部反排斥。
「三吹四請」是揪出慢性移植物抗宿主疾病（GvHD）的關鍵：
「三吹」：指的是骨髓移植後一年內，患者要每三個月定期接受肺功能檢查，避免肺功能惡化而不自知
「四請」：請留意肺功能、皮膚、眼睛、口腔這四個最容易產生病灶的部位。如果出現咳嗽、喘、皮膚緊繃、眼睛乾澀、口腔發炎潰瘍等症狀，要及早告知醫師。
４大常見症狀，日常照護改善生活品質
移植物抗宿主疾病（GvHD）的第一線治療以類固醇為主角，和需要時加上排斥藥物。
但仍有不少患者控制成效不佳或對類固醇依賴。長期使用類固醇之下，患者可能會增加感染、骨質疏鬆、股骨頭壞死、白內障、月亮臉、肌肉病變等的機會。
治療反應不佳，或是無法降低類固醇劑量的患者也無須恐慌，在第二線治療已有健保標靶藥物可能可以使用，能在更安全的狀況下，幫助患者控制慢性移植物抗宿主疾病（GvHD）。
及早發現、積極治療能夠幫助緩解症狀，改善生活品質。
提醒大家，除了藥物治療外，患者也要留意日常照護。
包括
● 對皮膚反排斥做好敏感皮膚的防曬、乾燥皮膚的保濕。
● 對眼睛反排斥做好眼睫毛周圍的清潔、減少風吹和過度用眼，及尋求眼科醫師的協助。
● 對口腔反排斥減少辛辣刺激食物、用不刺激的兒童牙膏、定期口腔檢查觀察口腔黏膜病變。
● 對於肺部排斥，規律的運動可以及早偵測到肺活量的降低和不正常的喘。
● 對於生殖器官的反排斥，尋求婦產科或泌尿科的協助，如潤滑液、女性荷爾蒙凝膠等。
務必依照指示用藥、按時回診，如果有出現任何症狀，都要盡快告知醫師或管理師，並積極接受治療！
筆記重點整理
1、異體造血幹細胞移植（骨髓移植）後，因為捐者的免疫系統可能攻擊接受者，發生移植物抗宿主疾病（GvHD）。但這可能是必要之惡，是治癌的一個手段，可以降低復發率。
2、移植物抗宿主疾病（GvHD）分為急性或慢性，兩者可能同時發生。前者常侵犯三個主要器官皮膚、腸道、肝臟；皮膚可能會出現紅疹，腸道會有腹瀉、嘔吐，肝臟會有黃疸等症狀。慢性GvHD侵犯器官範圍更廣，例如肺臟、口腔、眼睛、皮膚、指甲等。
3、請掌握「三吹四請」，「三吹」指的是異體幹細胞移植（骨髓移植）後一年內，每三個月接受一次肺功能檢查；「四請」則是請留意肺功能、皮膚、眼睛、口腔這四個最容易受到影響的部位，如果出現咳嗽、喘、皮膚緊繃、眼睛乾澀、口腔發炎等症狀，要及早告知醫師。
4、針對慢性移植物抗宿主疾病（GvHD），第一線治療以類固醇為主，但有患者治療成效不佳；若長期用藥，也要小心感染、骨質疏鬆、月亮臉、股骨頭壞死等副作用。但治療反應不佳，或是無法降低類固醇劑量的患者，今日在第二線治療已有標靶藥物可使用，能夠在更安全的狀況下，幫助患者控制慢性移植物抗宿主疾病（GvHD）。
(本文獲「照護線上」授權轉載，原文刊載於此)
長壽≠活著！想80歲提登機箱、爬百階梯…現在就開始做：鍛鍊6基礎動作「未必要去健身房」
吃爆豆腐、雞胸肉，為何還會「肌少症」？醫揪台灣人1習慣釀「蛋白赤字」：身體沒吸收，腎臟快累死
他50歲勞保一次領爽花光「還能工作有後路」…被資遣才驚覺4大國家補助全沒了：代價遠超過想像
