骨髓移植病床高雄僅6床! 3歲童苦等四個月不幸離世

南部中心／陳凱茂、張可倫 高雄市報導

高雄3歲男童"小恩碩"，罹患嚴重再生不良性貧血，需進行骨髓移植，明明已有捐贈者，卻因為苦等4個月，等不到病床而離世。家屬痛心說，全台骨髓移植病床有121床，但高雄卻只有6床，醫療資源分配不均。市長陳其邁則表示，已向衛福部建議，將跟醫學中心協調，加速辦理。





高雄3歲童患病「等不到病床」 苦撐4個月仍亡 陳其邁回應了

3歲的小男童恩碩，苦等不到病床，今年3月不幸病逝。（圖／民視新聞）









3歲的小男童恩碩，在床上蹦蹦跳跳，活潑好動，不過可愛的模樣，家人卻再也看不到，小恩碩去年底，被檢查出"嚴重再生不良性貧血"，需要進行骨髓移植，但明明已經等到捐贈者，卻因為等不到病床，今年3月，不幸病逝。

恩碩媽媽：「我一通一通打電話，當我們被很多醫生拒絕，我記得我是哭倒在護理站，告訴醫生我覺得沒有明天，那醫生就說沒關係，你不要擔心，他們沒有病床，但我們還是會積極的救你，那時候我們才又站起來，又開始繼續一通一通，全台灣打電話拜託大家收。」

因為南部醫院骨髓移植病房缺乏，家人自費北上求醫，沒想到，竟然得自己找外包救護車、自備血氧機，搶命之路，困難重重，今年2月，好不容易接獲林口長庚通知，4月份會有病床，卻在等待時，小恩碩感染離世。





南部骨髓移植病床短缺。（圖／翻攝畫面）









恩碩媽媽：「我們高雄市目前只有6張床，但各位要想的是這6張床，是大人跟小孩要共用，就那6張病床告訴我們，最快要等7個月，我們醫生說我們一定等不到，孩子會先走。」

全台骨髓移植病床121床，其中80床都在雙北跟桃園，高雄只有6床，小恩碩苦等不到病房，不敵病魔離世。媽媽站出來喊話，希望藉由小恩碩的例子，讓相關單位可以更重視高雄的醫療資源。

高雄市長陳其邁：「這部分再給我們一點時間，我們再來跟幾個醫學中心跟衛福部，我們再來做協調。」

市長陳其邁強調，會儘速協調醫療單位、增設骨髓移植病房，家屬也希望能夠建立轉院綠色通道，確保患者在快速且有專業護理人員陪同下轉院，不要再有遺憾發生。

原文出處：高雄3歲童患病「等不到病床」 苦撐4個月仍亡 陳其邁回應了

