骨鬆不再是老年病，7高危險群當心！骨密度如何檢查？醫揭最準確方法：5分鐘就知結果





骨質疏鬆其實是一種骨質逐漸流失、骨頭變得空洞脆弱的慢性病，影響的不只是老人家，現代許多年輕人因為久坐、少運動、缺乏曬太陽，也逐漸成為高風險族群。此外，台灣骨質疏鬆症人口眾多，除了高血壓、高血脂、高血糖外，應更加重視一低（低骨質密度）。

骨質疏鬆會怎樣？骨折、失能都可能發生

童綜合醫院骨質疏鬆中心主任梁哲翰醫師說，骨質疏鬆的關鍵問題在於骨質密度下降，使骨頭內部結構變得鬆散，容易斷裂。許多人以為骨鬆只是「變老」的自然現象，但實際上，骨鬆導致的骨折可造成長期臥床、失能甚至死亡。

廣告 廣告

根據臨床資料，髖部骨折的患者在骨折後一年內死亡率高達20%到24%，嚴重程度不亞於乳癌。骨折不僅帶來疼痛，也可能需要手術與復健，對病人與家屬都是沈重的負擔。因此需要及早預防、及早發現、及早治療。

骨質疏鬆三大警訊：駝背、變矮、下背痛

骨質疏鬆症初期症狀不明顯，但身體會發出一些警訊。梁醫師提醒，如果出現以下三種情況，就應提高警覺、及早檢查：

駝背：脊椎因骨質流失出現壓迫性骨折。

變矮：身高比年輕時矮超過4公分。

下背痛：沒有明確原因卻長期痠痛，可能與脊椎骨鬆有關。

簡單自我檢測方式是：背靠牆站立時，如果頭部距離牆壁超過3公分，可能已出現骨質流失現象。

誰容易得到骨質疏鬆？7大高風險族群要注意

梁哲翰醫師指出，以下族群罹患骨質疏鬆的機率明顯較高：

長期抽菸、飲酒過量者

鈣質攝取不足

不愛曬太陽、維生素D缺乏者

提早停經的女性

長期臥床或缺乏運動者

曾發生骨折者

肌肉量不足的長者

延伸閱讀：為何維生素D是台灣人最缺的營養素？維生素D怎麼補充才對？飲食＋曬太陽的正確方法一次看

如何檢查骨密度？5分鐘就能知道

想知道自己骨頭是否健康，最準確的方法是透過「雙能量X光吸收儀（DEXA）」，檢查過程只需平躺約5分鐘、無痛無輻射風險，即可得知骨密度狀況。

此外，也可利用超音波骨密儀作為初步篩檢，或由專科醫師安排脊椎X光檢查，了解是否已有骨鬆性變化。

日常防骨鬆3要點：吃對、動對、曬對

骨質疏鬆可透過生活習慣改善。梁醫師提供三大防骨鬆原則：

吃對：多攝取乳製品、豆製品、黑芝麻、深綠色蔬菜等高鈣食物，並補充維生素D幫助鈣質吸收。

動對：進行慢跑、登山、快走、瑜伽等負重運動，維持肌肉量可幫助平衡、減少跌倒風險。

曬對：每天適度曬太陽10～15分鐘，能促進體內維生素D合成，幫助骨骼強健。

延伸閱讀：台灣是「骨折王國」！常常骨頭痠痛，好怕是骨質流失...想補D又不想曬太陽？醫師：伸出你的○就好

童詠偉副院長表示， 骨質疏鬆是高齡化社會常見疾病，但隨著現代年輕人生活方式改變，骨質疏鬆已不再是老年人才會發生，不論幾歲，皆應留意骨骼的健康狀態，不要讓骨質疏鬆影響日常生活。

資料來源：童綜合醫院提供

責任編輯：曾耀儀

核稿編輯：林勻熙

更多良醫文章

普發一萬11/5起登記！如何登記？怎麼領？最快何時發放一次看

指甲上有白點、凹溝暗示什麼疾病？最完整！15個指甲透露的身體警訊，醫師一次整理

