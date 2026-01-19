骨鬆已是全球第2常見疾病！ 症狀不明顯如何診斷？有哪些骨密檢測工具？

作者／KingNet國家網路醫藥編輯

骨質疏鬆症是民眾必須重視的健康議題。目前，它已被世界衛生組織（WHO）列為全球第二大的重要流行病，甚至將每年10月20日訂為「國際骨質疏鬆日」，希望能讓民眾更加重視這個常見卻易被忽視的慢性疾病。

臺北市立聯合醫院仁愛院區骨科主治醫師陳昱彰表示，骨質疏鬆症的人口其實相當多，提醒民眾注意三高（高血壓、高血脂、高血糖）之外，也應更加重視一低（低骨質密度），了解骨質疏鬆症的診斷、治療與預防，以降低骨折風險。

為什麼要重視骨質疏鬆？ 骨鬆會造成哪些影響？

骨質疏鬆症其實比想像中還要多，陳昱彰醫師表示，它是全世界第二常見的疾病，根據統計，50歲以上平均每3人就有1人屬於骨質疏鬆症高風險群，尤其長者或停經後婦女更容易有骨質流失的情形。





而且骨質疏鬆可說是「沉默殺手」，它沒有明顯症狀，但往往一個小跌倒就會造成骨折。陳昱彰醫師指出，尤其脊椎、髖關節、橈骨、肱骨骨折最常見，極有可能導致行動力喪失，甚至臥床。





此外，根據中華民國骨質疏鬆症學會資料顯示，因骨質疏鬆症而骨折的患者更容易死亡，尤其是大腿髖部骨折、股骨骨折，死亡率將會增加20％以上。

骨質疏鬆症該如何診斷？ 骨密度T值多少需要注意？

不過，骨質疏鬆症症狀並不明顯，到底要怎麼發現？難道只能等到骨折才會知道嗎？陳昱彰醫師表示，其實目前臨床上可以透過以下工具進行檢測、診斷：

脊椎X光攝影

超音波骨密儀（QUS）

雙能量X光吸收儀（DXA）

陳昱彰醫師指出，其中雙能量X光吸收儀檢測最為準確，也是主要定義骨質疏鬆量化的依據，經過檢測後，若T值小於-2.5即為「骨質疏鬆」，而T值介於-1.0至-2.5則為「骨質缺乏」，需要警惕。





年紀越大，骨本會流失得越多，陳昱彰醫師提醒，骨頭會不斷地經歷「骨質重塑」就如存摺一樣，有進（存骨本）、有出（骨質流失）保持平衡，若不好好存骨本，越花越多，就有可能導致骨質疏鬆症，建議民眾預防應從日常做起，養成規律運動、均衡飲食的習慣，同時也要定期進行骨密檢測，特別是高風險族群，才能及早發現、及早治療。



