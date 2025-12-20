骨鬆性骨折增加死亡風險！極高骨折風險族群，建議遵照醫囑考慮優先提升骨質密度，骨科醫師圖文懶人包

「曾經有位50多歲的女士，在走路時和行人稍微碰撞跌倒，結果就痛到站不起來。送急診室後，發現是髖部骨折。」中山醫學大學附設醫院骨外科病房主任林聖傑醫師表示，「患者很懊惱，認為骨折是因為運氣不好，但是經過雙能量X光吸收儀（dual-energy X-ray Absorptiometry，DXA）檢測才曉得自己有骨質疏鬆症，後續也開始接受治療。如果能夠早一點發現、早一點治療，應該有機會避免骨折發生。」

骨鬆性骨折會造成疼痛、影響生活品質、增加醫療花費，還可能導致失能，甚至增加死亡風險。林聖傑醫師指出，根據研究，髖關節骨折患者一年死亡率大約20%[1]，如果是第二次髖關節骨折，死亡率又會更高！

台灣50歲以上民眾，骨質疏鬆症的盛行率相當高，女性約佔38.3%，男性約佔23.9%。林聖傑醫師說，在骨科患者中，可能有三分之一是與骨質疏鬆有關的髖關節骨折、脊椎壓迫性骨折、手腕的橈骨骨折等。

過去，民眾大多認為骨折是因為跌倒、年齡大、運氣不好所造成，並不清楚骨質疏鬆可能是導致骨折的主要因素。而且即使患者知道有骨質疏鬆的狀況，卻認為骨質疏鬆無法治療。林聖傑醫師說，我們希望透過持續不斷的宣導，讓大家能夠理解骨質疏鬆症不僅僅是老化的結果，而是一種疾病，也可以透過治療來改善。

骨質疏鬆症的危險因子包括高齡、女性、家族病史、體重過輕、缺乏運動、抽菸、喝酒、長期使用類固醇、鈣質與維生素D攝取不足等。林聖傑醫師說，民眾須留意駝、矮、痛等警訊，「駝」是駝背，腰背無法挺直；「矮」是身高變矮，與年輕時相比下降4公分以上；「痛」是經常感到腰痠背痛。

大家可以在家自我檢測，站直貼牆檢查背部貼合度，若頭部與牆壁距離超過3公分，代表有駝背的狀況。林聖傑醫師再指出，在正常情況下，肋骨下緣與骨盆之間可放入四指寬度，若此間距小於2公分，可能有嚴重駝背。發現相關警訊時，請盡快就醫檢查。

關於骨質密度的檢查，常見的有：超音波骨密儀（QUS）和雙能量X光吸收儀（DXA）。林聖傑醫師表示， QUS目前只能作為初步篩檢工具，並不建議做為追蹤治療的檢查工具。DXA是利用兩種不同能量之X光照射腰椎及髖骨，為診斷骨質疏鬆症的標準檢查。

DXA檢查報告會標示T值（T-Score），T值是與健康成年人骨質密度做比較所計算出來的值。當T值大於或等於 -1.0時屬於「骨質正常」；當T值介於 -1.0至 -2.5之間稱為「骨質缺乏（osteopenia）」；當T值等於或小於 -2.5時，稱為「骨質疏鬆症（osteoporosis）」。

根據2023台灣成人骨質疏鬆症防治之共識及指引[2]，若符合以下其中一項，應考慮為極高骨折風險患者，像是骨密度T值非常低（低於-3.0）、最近12個月內發生骨鬆性骨折、接受骨質疏鬆藥物治療仍發生骨折、有多處部位骨鬆性骨折、服用對骨骼損傷藥物發生骨折（如長期接受類固醇治療）、跌倒風險高、或有傷害性跌倒病史的患者、FRAX骨折風險超高的患者（如主要骨質疏鬆性骨折>30%，髖關節骨折>4.5%）。

先增加骨質生成，接續減少骨質流失

骨質疏鬆症患者一定要積極接受治療，對於骨密度極低的高風險患者，建議遵照醫囑考慮採「先行增加骨密度，鞏固骨骼」的治療策略，透過先增加骨質密度，鞏固骨骼結構。林聖傑醫師解釋，在骨質密度過低的情況下，使用促進骨質生成藥物可以先提升骨質密度，有助於降低骨折風險。後續則可使用減少骨質流失藥物，發揮長期保護的效果。

除了使用藥物治療，日常保養也相當重要。林聖傑醫師說，飲食方面請補充足夠的鈣質和維生素D，以促進骨骼健康。鈣質攝取量建議達每日1200毫克，維生素D攝取量建議達每日800 IU，無論是年輕人、老年人都要攝取充足營養。

適量運動對骨骼健康非常有幫助，根據患者的狀況，可能需要不同的運動處方，患者可與醫師詳細討論。另外也要戒菸、戒酒，減少骨質的流失！

本衛教訊息由台灣安進協助提供