骨鬆早期難察覺 竹安骨科打造一站式檢測與治療流程
隨著人口老化，骨質疏鬆問題日益受到關注。竹安骨科表示，臨床上許多患者在骨折後才發現骨質早已流失，顯示多數民眾仍缺乏早期檢測與預防觀念。
根據衛生福利部國民健康署調查，50歲以上民眾骨質疏鬆盛行率約為8.1%，女性比例明顯高於男性。然而，多數民眾並未定期接受骨質密度檢查，導致骨質流失問題被低估。
竹安骨科指出，骨質疏鬆並非無法預防，關鍵在於「及早檢測與完整評估」。院所目前提供完整骨鬆檢測服務，包含骨質密度檢查（DXA）、X光影像分析及骨代謝相關血液檢測，從骨密度、骨質流失速度到營養狀態進行全方位評估。
竹安骨科院長曾昱翔醫師指出：「骨鬆治療的關鍵不只是檢查，而是後續的判讀與治療策略。」透過骨質密度檢測與FRAX骨折風險評估工具，可在骨折發生前預測風險並提前介入。
院內由曾昱翔院長親自評估，依據患者年齡、體質與風險因子，制定個人化治療方案，包含營養補充、運動建議及藥物治療，並建立長期追蹤機制，持續監測骨密度變化。
曾昱翔院長表示，骨折風險會受到多項因素影響，包括年齡、性別、體重、家族病史、是否曾骨折、抽菸與飲酒習慣及慢性疾病等，需透過整合評估才能精準介入。
針對高風險族群，包括65歲以上女性、70歲以上男性，或即將停經且具骨折風險因子的女性，建議應主動接受骨質密度檢測，而非等到症狀出現才就醫。
竹安骨科表示，目前已建置「檢測＋評估＋治療＋追蹤」的一站式骨鬆管理流程，協助民眾在骨折發生前即掌握骨骼健康。近期門診中主動檢測需求逐漸增加，顯示民眾預防意識提升。
竹安骨科
電話: (02)2533-0099
地址:臺北市中山區北安路613號(捷運大直站1號出口步行5分鐘)
營業時間:週一、週三、週四、週五 08:30-21:30
週二、週六 08:30-12:00
週日固定休診
官網:https://www.twbone.com/
Facebook:搜尋 竹安骨科
官方line:搜尋 @twbone
曾昱翔 醫師
學經歷
● 長庚大學 醫學系畢業
● 留美長庚醫院骨科主治醫師
● 美國南加州大學醫學院（USC Keck School of Medicine）附設洛杉磯醫院（CHLA）研修
● 中華民國骨科專科醫師
● 美國骨科醫學會（AAOS）會員
● 台灣骨科創傷醫學會 會員
● 中華民國骨質疏鬆醫學會 專科認證
● 中華民國醫用超音波學會 會員
專長
● 脊椎介入性疼痛治療
● 超音波導引注射技術
● 軟組織增生注射治療
● 退化性關節炎
● 骨質疏鬆治療
● 運動醫學及慢性疼痛
● 疼痛管理
以上訊息由竹安骨科提供
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