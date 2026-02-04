骨鬆藥「這樣吃」恐灼傷食道！藥師警告說重話 1姿勢服藥也有風險

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

Fosamax是一種雙磷酸鹽（Bisphosphonate）類藥物，主要用於治療與預防骨質疏鬆症，幫助減少骨折風險。然而，若使用方法不正確，可能會造成食道刺激或灼傷，甚至引起食道炎、潰瘍等不適。

服用時間與劑量？

藥師洪正憲-藥就趁憲在說明，Fosamax通常為每週一次70mg錠劑，最佳服用時機是在早晨起床後、空腹時立即以一大杯開水送服，避免在睡前或剛起床還未起身時服用，以確保藥效並降低食道刺激的風險。

服用步驟？

1.用一大杯開水（約200-250 mL）將藥錠整顆吞下

2.切勿用咖啡、茶、果汁或牛奶送服，以免影響吸收

3.服藥後至少保持坐姿或站立30分鐘

4.在這段時間不要躺下、不要進食或喝其他飲品

為什麼會造成食道灼傷？

洪正憲指出，Fosamax可能引起食道灼傷的原因，是藥錠具有刺激性，如果長時間停留在食道，會直接傷害黏膜。這種情況在喝水不足、躺著服藥或食道蠕動異常的人身上更容易發生。若使用後出現劇烈胸骨後方疼痛、吞嚥困難或持續喉嚨痛，應立即停藥並就醫，避免延誤治療。

其他注意事項？

服用Fosamax的患者，除了遵守正確的服藥方式，也應與醫師討論鈣質與維生素D的補充，並避免與含鈣、鎂、鋁的藥物同時服用，以免影響吸收。洪正憲提醒，對於已知有食道疾病或吞嚥困難的患者，更應謹慎評估用藥方式，必要時由醫師考慮替代治療。

洪正憲強調，許多藥物都要藥物性食道炎的風險，正確服用方式不僅能讓藥效發揮到最大，還能有效降低食道灼傷。養成使用Fosamax空腹配足量開水、服藥後保持直立三十分鐘的好習慣，是骨骼健康與食道安全的關鍵。

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

