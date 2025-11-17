骨齡是什麼？骨齡檢查安全嗎？家長必知「6件事」評估孩發育狀況
孩子的生長發育一直是父母關心的議題，骨齡可反映骨骼的成熟程度，不少家長擔心骨齡超前是否代表性早熟。《優活健康網》摘錄林口長庚醫院兒童內分泌科醫師邱巧凡所寫文章，分享分享骨齡的相關知識，包括骨齡是什麼、骨齡檢查怎麼做，以及骨齡檢查是否安全，幫助家長清楚掌握孩子的成長狀況，並評估是否需要追蹤或治療。
10歲的小豪骨齡竟然高達13歲！媽媽好擔心小豪會因而長不高，一進診間就著急地要求邱醫師給小豪性早熟的針劑治療，甚至詢問能不能施打生長激素？
然而，經邱醫師詳細理學檢查，小豪當時沒有任何第二性徵，根本還沒開始青春期發育。身高153公分（超過第95百分位），體重卻重達65公斤（BMI超過第99百分位），屬於肥胖體格，近1年來體重也增加了近10公斤。
原來，小豪的骨齡超前是因為肥胖與快速增加體重所致，在接下來四年多的發育過程，小豪很認真地配合醫囑，認真遵循健康的生活型態：充足睡眠、每天運動、均衡健康的飲食，每天量測體重做紀錄並定期回門診追蹤。
最後，小豪在完全沒有藥物介入的情形下，國中一年級開始出現第二性徵，國三順利達到178公分的成人身高，體重穩定控制在68公斤。媽媽這才鬆了一口氣，卸下心中的大石頭。
類似的情節，在兒童內分泌科診室一而再再而三地上演。究竟「骨齡超前」、「骨齡落後」是不是生病？為什麼兒童內分泌科醫師沒有建議我的孩子做藥物治療？
骨齡是評估發育的工具
「骨齡」（Bone age）是根據1959年手Greulich and Pyle及1976年Tanner-Whitehouse 2 method，由左手手掌與手腕的骨骼影像，推測全身骨骼成熟度的一種方法。
骨齡檢查是診斷兒童生長發育相關疾患與特定內分泌疾患的一項重要依據，如：身材矮小、身高過高、生長遲緩、性早熟、性晚熟、生長激素缺乏等，所以兒童內分泌科醫師常會用骨齡檢查作為診斷參考。
骨齡的檢查方法為：將「左手」手掌平放在檢查台，照射低輻射劑量X光，取得清晰的手掌、手腕與遠端尺骨、橈骨影像，再由兒童內分泌科醫師做專業判讀。
骨齡檢查安全嗎？
骨齡檢查的輻射劑量僅0.0025毫西弗，約莫胸部X光的十分之一，是台灣每人每年接受的天然背景輻射劑量1.62毫西弗的千分之一點五，而且照射時間短暫，左手掌也不是體內重要的維生器官，只要遵循醫師醫囑之檢查頻率，基本上是安全的。
骨齡影像可提供哪些資訊？
兒童內分泌科醫師會根據左手手掌與手腕的影像，仔細查看每一塊骨頭的大小、形狀、每一個生長板的空隙大小，判斷骨齡。專業的兒童內分泌科醫師會再根據實際生理年齡與伴隨的生長發育趨勢做整體評估，並藉此推估孩子未來的成人身高。
此外，醫師也會在骨齡的影像上特別留意是否合併其他骨骼異常的表現，如佝僂症、透納氏症、SHOX基因突變、Albright遺傳性骨發育不全症（Albright hereditary osteodystrophy）等，這些疾病也會造成兒童身材矮小與生長遲緩。
爸爸媽媽常常因為孩子骨齡大於實際年齡而焦慮緊張，擔心孩子性早熟而要求接受藥物的治療，其實多數這樣的孩子是處在正常年齡開始青春期發育，不僅沒有性早熟，也有不錯的身高潛力，所以只需要定期門診追蹤，維持健康的生活型態，往往就能達到符合遺傳條件，甚至更好的成人身高。
骨骼的成熟受到許多因素的影響，如：營養狀態、遺傳體質、青春期發育、甲狀腺功能、生長激素、皮質醇、藥物等。
青春期階段，由於性荷爾蒙濃度逐漸上升，並間接刺激生長激素的分泌增加，因此，大多數青春期的孩子身高明顯長得比先前快。但隨著性荷爾蒙濃度愈來愈高，同時也會加速骨骼成熟、促進生長板閉合，一旦所有生長板都閉合，也就決定了最終的成人身高。
臨床上常見孩子進入青春期後，骨齡開始有明顯加速的現象，但此時也常伴隨相對應的身高生長速度，倘若身高符合骨齡該有的表現，孩子的成人身高就不會受到影響。換句話說，骨齡超前不等於性早熟。
然而，有些孩子在不該發育的年齡即出現第二性徵，如：女孩未足8歲出現乳房、陰毛發育，未足十歲來初經；男孩未足9歲出現睪丸、陰莖、陰毛發育。這樣的孩子倘若又合併長高速度明顯增加、骨齡超前於實際年齡2歲以上，就會高度懷疑是「性早熟」，兒童內分泌科醫師將進一步安排相關的荷爾蒙檢查來確認診斷，並在必要時給予藥物治療。
造成骨齡超前的常見原因有：青春期發育、肥胖、遺傳、環境荷爾蒙的暴露、甲狀腺亢進等。相反的，導致骨齡落後的常見原因有：營養不良、體質性生長遲緩、甲狀腺功能低下、全身系統性慢性疾病、特殊藥物使用等。
肥胖、高熱量飲食以及快速增加體重就是常見導致兒童青少年骨齡超前併快速進展的一個重要原因。肥胖兒童由於脂肪細胞瘦體素、性荷爾蒙、生長因子以及相對胰島素阻抗等複雜因素造成骨齡容易快速進展，最終導致青春期前看起來高高胖胖。
但青春期過程中骨齡進展得更為明顯，反倒長高速度明顯趨緩，最終因為成長時間受限而無法達到理想成人身高。所以，小時候養得胖胖的，長大不但不會抽高，還會沒時間長高，
另外，也有一些影響兒童生長的問題或疾病，如：透納氏症，在進入青春期以前骨齡檢查也會符合實際生理年齡。因此，骨齡等同於生理年齡也不代表孩子一定健康沒生病，還是必須經過專業的兒童內分泌科醫師整體評估。
專業的兒童內分泌科醫師會根據孩子的年齡、身高、體重、身體質量指數（BMI）、營養狀態、潛在疾病、青春期發育的成熟度，綜合判斷骨齡是否符合整體表現。
孩子的「生長趨勢」與「骨齡變化」都是很重要的診斷依據，大多數的孩子只要落實健康的生活習慣（飲食、行為治療），都可以順利長高。藥物治療介入與否須由專業醫師針對個別孩子的問題做綜合判斷。
（本文獲照護線上授權轉載，原文為：為什麼骨齡會超前？兒童內分泌專科醫師圖文解說）
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
看更多優活健康網相關報導
有圖》孩子長高吃「轉骨方」有用嗎？中醫教你按「這3穴位」促長高
別讓孩子提早登大人！醫曝出現「這狀況」恐性早熟，3方法有效改善
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為骨齡是什麼？骨齡檢查安全嗎？家長必知「6件事」評估孩發育狀況
其他人也在看
每天都在餵養癌細胞？避開「4種毒」可降50%罹癌風險
台灣每2人就有1人一生中會罹癌，每3人中有1人因癌症過世。腫瘤科醫師廖繼鼎強調，防癌關鍵不在於亂補，而是避開癌細胞最喜愛的4種養分：糖毒、油毒、氧化毒與腸毒，如此可降低一半罹癌風險。中天新聞網 ・ 2 小時前
「使用瘦瘦針」大腸癌患者5年死亡率減半 BMI高者效果更顯著
被醫界稱為「瘦瘦針」的GLP-1類藥物，可能不僅有助減重，還與大腸癌死亡率下降有關聯。根據最新研究顯示，使用瘦瘦針的大腸癌患者，5年死亡率僅約15.5%，而未使用者則高達37.1%，差距超過一倍，此發現引發醫學界高度關注。中天新聞網 ・ 56 分鐘前
以為普通感冒！大叔發燒送醫「雙眼化膿」失明 醫示警：1個月已5例
綜合陸媒報導，55歲的陳叔（化名）來自茂名，身體一向良好，沒有慢性疾病，上月出現喉嚨痛、發燒，以為是普通感冒，自行服用退燒藥，未及時就醫。豈料病情急轉直下，他開始氣促、意識模糊，後被診斷為化膿性腦膜炎，於10月4日轉入深圳三院ICU，入院時已昏迷，完全依賴呼吸機...CTWANT ・ 18 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「日常4毒」養出癌細胞！醫：少碰降50％罹癌風險 多聊天助排毒
罹患癌症並非偶然，除了基因因素外，飲食與生活習慣同樣決定風險。血液腫瘤科醫師廖繼鼎提到，台灣每3個人中有1人因癌症過世，多數人都很懼怕癌症，不過其實只要避開癌細胞最喜歡的4種養分，分別是糖毒、油毒、氧化毒與腸毒，有助於降低一半的罹癌風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
比藥物還有效！研究揭「1蔬菜汁」讓人生髮：2週就見效
許多人苦於落髮困擾，皮膚科醫師柯傅桓表示，落髮不只是外觀問題，許多患者因髮量少或禿頭而自卑、憂鬱，目前雖有藥物，仍副作用讓人卻步，一項研究發現，廚房常見的洋蔥，竟是治療落髮的天然良藥，男性效果尤佳，僅2週就看到初步效果。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
芝麻醬「這樣放」小心變一級致癌物！ 醫嚴厲警告：很多人每天都在吃毒
芝麻醬是許多家庭常備的調味品，但這類製品其實容易受到黃麴毒素污染。根據國際食品安全研究顯示，芝麻及其製品因為富含油脂和蛋白質，為黃麴菌提供良好的生長環境。這種被世界衛生組織列為一級致癌物的黃麴毒素，主要在溫暖潮濕的環境中產生，正好符合台灣的氣候條件。 正確儲存很重要 小心引發健康問題 嘉義大林慈濟醫院肝膽腸胃科李翔豐醫師在門診中發現，一位家庭主婦長期有輕微的肝功能異常，但一直找不到明確原因。經過仔細問診後發現，這位患者喜歡用芝麻醬拌麵食用，使用的是從傳統市場購買的散裝芝麻醬，通常一買就是大份量，放在室溫下保存數個月。因此，李醫師懷疑可能與長期接觸低劑量毒素有關，建議她改變食品保存習慣後，肝功能指數逐漸改善。此案例突顯慢性低劑量毒素暴露的風險，李翔豐醫師指出，黃麴毒素不需要大量攝入就可能對健康造成影響，長期累積在體內會對肝臟造成慢性損傷；即使是健康的人，如果經常食用保存不當的芝麻製品，也可能出現肝功能異常，若當毒素干擾肝臟的正常代謝功能，還會影響身體的解毒能力，長期下來可能增加各種肝臟疾病的風險。 使用保存都應注意 過期成分生風險 李翔豐醫師提醒，黃麴毒素主要由黃麴菌產生，這種真菌廣泛存常春月刊 ・ 1 天前
膽固醇太高別吃這種雞蛋！小心氧化膽固醇增加 血管發炎又變硬
膽固醇太高還可以每天吃雞蛋嗎？醫師表示，一天吃一顆雞蛋是沒問題的，但千萬不要用油煎或炸的方式，之前曾有研究發現，煎蛋裡面的「氧化膽固醇」會大幅上升，害血管發炎、變硬。 膽固醇太高可以吃雞蛋嗎？健康2.0 ・ 6 小時前
花生是糖尿病加速器？營養專家給正解 一錯誤吃法小心血糖失控
到底花生是好東西？還是如一則短影音說它是「糖尿病的加速器」？讓人一時不敢碰花生。專家表示，花生無罪，錯在把它油炸、裹糖來吃。吃得巧，它就是寶！ 針對花生被網路謠言黑了的訊息，營養師趙函穎表示，從健康2.0 ・ 1 天前
咖啡＋茶「2：3 黃金比例」曝光！ 研究揭驚人保健效果：降低45%死亡風險
早上一杯咖啡提神、下午一杯茶放鬆，這樣的習慣可能比想像中更健康。最新研究指出，只要掌握咖啡與茶的「黃金比例」與飲用方式，不僅能補充水分，還與更低的死亡風險相關。姊妹淘 ・ 4 小時前
瘦瘦筆爆紅／台灣胖子有多少？ 真實數據嚇死人
台灣正面臨前所未有的代謝危機。國健署統計顯示，全台20歲以上成人有高達50.3%、約988萬人過重或肥胖；更有超過8成糖尿病患者同時面臨體重問題，形成日益嚴重的「糖胖症」。健保署資料顯示，糖尿病每年醫療支出超過250億元，若加上減重用藥需求，在腸泌素類藥物崛起下，有關減重健康規模經濟將突破千億元。鏡報 ・ 7 小時前
達文西機械手臂結合經陰道自然孔 打造「零腹部傷口」手術
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】45歲的魏女士因為近半年來出現下腹部悶痛，所以到仁愛長庚合作聯盟醫院（大里互傳媒 ・ 3 小時前
神經為何會失調？這１件事是關鍵！學會2技巧，不怕自律神經失調
嚴格來說，自律神經失調並不是一種疾病，主要是因為神經系統裡的交感與副交感神經失衡，因而誘發身體出現各種不適，進而影響生活品質。臨床心理師李偉康指出，簡言之，身體的自律神經系統就像一座蹺蹺板，一旦其中一端的交感神經過於發達，另一端的副交感神經沒被活化，就會出現所謂的自律神經失調。 其實原因不難理解，李偉康解釋，當我們早上醒來開始活動或工作，就是交感神經活化的時間，讓身體處於戰鬥的狀態，準備把最大的能量，拿來應付白天的各種活動。這時，心跳和呼吸會變快、腸胃蠕動就會減慢、肌肉會比較緊繃，膀胱也會跟著收縮，為的就是讓身體處在一個活動的狀態下。 反之，當晚上休息時，就該換副交感神經上場，身體會進入一種休息放鬆的模式，讓腸胃開始消化蠕動、心跳呼吸變緩、肌肉和膀胱隨之放鬆。「問題是，現在的生活節奏與各種壓力，可能已經不分白天和黑夜，尤其是得加班、熬夜工作的人，或是因為科技發達，讓看不見的工作緊箍咒以及社群人際壓力，可能24小時都如影隨形的情況下，造成許多人連在晚上的休息時間，都處於高焦慮、高緊繃的交感神經亢奮狀態中，長期下來，自然就會出現各種不適。」李偉康解釋。 失調現象年輕化， 誘發多種病症許多有常春月刊 ・ 1 天前
50歲女婦科感染吃藥「竟慘罹罕病」 免疫疾病風險暴增5倍
台中一名50歲江姓婦人在2008年因婦科感染服用抗生素後，突然出現嚴重過敏反應，皮膚大範圍紅腫起泡且輕碰即破，被診斷為罕見的「史帝文強生症候群」。這種疾病死亡率高達三成，雖然她經緊急治療一週後控制病情，但後續卻誘發乾燥症，需持續接受追蹤照護。中天新聞網 ・ 3 小時前
不只防皮蛇！研究：打帶狀皰疹疫苗者「失智」風險較低
帶狀皰疹不只會造成神經痛後遺症，讓人痛苦不堪，甚至與失智有關！一項發表在頂尖醫學期刊的大規模研究顯示，接種帶狀皰疹疫苗的人罹患失智症的風險，比未接種者低了20%。醫師建議，50歲以上、免疫力較弱者應主健康2.0 ・ 6 小時前
男性發生率女性2倍 胃癌「一症狀」常被誤認消化不良
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 胃癌長期名列國人十大癌症死因之一，發現常常為時以晚，台北市立聯合醫院中興院區消化內科主任謝文斌提醒，這是因為胃癌早期多無明顯症狀，常被誤認為胃炎或消化不良，導致延誤診斷，民眾一旦出現食慾不振、上腹悶痛、體重減輕、黑便或吞嚥困難等症狀，應盡早就醫檢查。 根據衛福部統計，2024年國人因為胃癌喪命者共約2200人，位居十...匯流新聞網 ・ 1 天前
日本流感暴衝！醫曝「落地後48小時最危險」：9成旅客早有徵兆
日本近期流感病例大增，讓不少準備赴日旅遊的民眾相當緊張。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，在海外染上流感時，旅客往往因語言、醫療制度不熟悉而更難及時就醫，尤其是長者、幼童、孕婦及慢性病族群，更可能因延誤處置而提高重症風險。他強調，若抵達當地的前兩天就出現不適，切勿硬撐行程，應立刻就醫。聯合新聞網 ・ 15 小時前
台灣陷糖胖症健康危機 「瘦瘦筆」腸泌素掀減肥風潮
台灣糖尿病人口突破250萬人、每年仍以2.5萬人的速率增加，成為台灣腎臟病與洗腎全球第一的元凶；更可怕的是，高達8成患者同時肥胖，形成致命「糖胖症」，死亡風險直接翻倍。由於此一疾病正快速年輕化、健保一年就要燒掉近千億，台灣正面臨前所未有的代謝崩壞危機。鏡報 ・ 7 小時前
吃漢堡4小時後死亡！ 美證實全球首例「蜱蟲咬」引發紅肉過敏致死
吃漢堡竟會致命！根據美國《福斯新聞網》報導，美國維吉尼亞大學健康中心（UVAHealth）證實，一名紐澤西州男子在吃下一個漢堡後數小時死亡，成為全球已知首例因蜱蟲叮咬引發「α-半乳糖症候群」（AGS）的致死個案。根據發表於《過敏與臨床免疫學期刊：實踐》的研究，這名47歲男子在吃下漢堡前兩週，曾因吃牛自由時報 ・ 2 小時前
不是高血壓！「晚上1現象」害猝死：增2倍心梗、中風機率
一名女子睡前量血壓時，發現比白天低10~20毫米汞柱，擔心「血壓太低」有健康風險。醫師林軒任表示，這是好事，反而晚上血壓降幅小於10％的人，清晨發生腦中風或心肌梗塞的機率，高出一般人2.2倍。另一項研究發現，一個人就算白天血壓「完全正常」，光是「晚上血壓沒有降」，心血管死亡率的風險就暴增 2.35 倍！三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前