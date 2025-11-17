骨齡是什麼？骨齡檢查安全嗎？家長必知「6件事」評估孩發育狀況

孩子的生長發育一直是父母關心的議題，骨齡可反映骨骼的成熟程度，不少家長擔心骨齡超前是否代表性早熟。《優活健康網》摘錄林口長庚醫院兒童內分泌科醫師邱巧凡所寫文章，分享分享骨齡的相關知識，包括骨齡是什麼、骨齡檢查怎麼做，以及骨齡檢查是否安全，幫助家長清楚掌握孩子的成長狀況，並評估是否需要追蹤或治療。











10歲的小豪骨齡竟然高達13歲！媽媽好擔心小豪會因而長不高，一進診間就著急地要求邱醫師給小豪性早熟的針劑治療，甚至詢問能不能施打生長激素？

廣告 廣告

然而，經邱醫師詳細理學檢查，小豪當時沒有任何第二性徵，根本還沒開始青春期發育。身高153公分（超過第95百分位），體重卻重達65公斤（BMI超過第99百分位），屬於肥胖體格，近1年來體重也增加了近10公斤。

原來，小豪的骨齡超前是因為肥胖與快速增加體重所致，在接下來四年多的發育過程，小豪很認真地配合醫囑，認真遵循健康的生活型態：充足睡眠、每天運動、均衡健康的飲食，每天量測體重做紀錄並定期回門診追蹤。

最後，小豪在完全沒有藥物介入的情形下，國中一年級開始出現第二性徵，國三順利達到178公分的成人身高，體重穩定控制在68公斤。媽媽這才鬆了一口氣，卸下心中的大石頭。

類似的情節，在兒童內分泌科診室一而再再而三地上演。究竟「骨齡超前」、「骨齡落後」是不是生病？為什麼兒童內分泌科醫師沒有建議我的孩子做藥物治療？





骨齡是評估發育的工具



「骨齡」（Bone age）是根據1959年手Greulich and Pyle及1976年Tanner-Whitehouse 2 method，由左手手掌與手腕的骨骼影像，推測全身骨骼成熟度的一種方法。

骨齡檢查是診斷兒童生長發育相關疾患與特定內分泌疾患的一項重要依據，如：身材矮小、身高過高、生長遲緩、性早熟、性晚熟、生長激素缺乏等，所以兒童內分泌科醫師常會用骨齡檢查作為診斷參考。

骨齡的檢查方法為：將「左手」手掌平放在檢查台，照射低輻射劑量X光，取得清晰的手掌、手腕與遠端尺骨、橈骨影像，再由兒童內分泌科醫師做專業判讀。

骨齡檢查怎麼做？





骨齡檢查安全嗎？



骨齡檢查的輻射劑量僅0.0025毫西弗，約莫胸部X光的十分之一，是台灣每人每年接受的天然背景輻射劑量1.62毫西弗的千分之一點五，而且照射時間短暫，左手掌也不是體內重要的維生器官，只要遵循醫師醫囑之檢查頻率，基本上是安全的。





骨齡影像可提供哪些資訊？



兒童內分泌科醫師會根據左手手掌與手腕的影像，仔細查看每一塊骨頭的大小、形狀、每一個生長板的空隙大小，判斷骨齡。專業的兒童內分泌科醫師會再根據實際生理年齡與伴隨的生長發育趨勢做整體評估，並藉此推估孩子未來的成人身高。

此外，醫師也會在骨齡的影像上特別留意是否合併其他骨骼異常的表現，如佝僂症、透納氏症、SHOX基因突變、Albright遺傳性骨發育不全症（Albright hereditary osteodystrophy）等，這些疾病也會造成兒童身材矮小與生長遲緩。

爸爸媽媽常常因為孩子骨齡大於實際年齡而焦慮緊張，擔心孩子性早熟而要求接受藥物的治療，其實多數這樣的孩子是處在正常年齡開始青春期發育，不僅沒有性早熟，也有不錯的身高潛力，所以只需要定期門診追蹤，維持健康的生活型態，往往就能達到符合遺傳條件，甚至更好的成人身高。

骨骼的成熟受到許多因素的影響，如：營養狀態、遺傳體質、青春期發育、甲狀腺功能、生長激素、皮質醇、藥物等。

青春期階段，由於性荷爾蒙濃度逐漸上升，並間接刺激生長激素的分泌增加，因此，大多數青春期的孩子身高明顯長得比先前快。但隨著性荷爾蒙濃度愈來愈高，同時也會加速骨骼成熟、促進生長板閉合，一旦所有生長板都閉合，也就決定了最終的成人身高。

臨床上常見孩子進入青春期後，骨齡開始有明顯加速的現象，但此時也常伴隨相對應的身高生長速度，倘若身高符合骨齡該有的表現，孩子的成人身高就不會受到影響。換句話說，骨齡超前不等於性早熟。

然而，有些孩子在不該發育的年齡即出現第二性徵，如：女孩未足8歲出現乳房、陰毛發育，未足十歲來初經；男孩未足9歲出現睪丸、陰莖、陰毛發育。這樣的孩子倘若又合併長高速度明顯增加、骨齡超前於實際年齡2歲以上，就會高度懷疑是「性早熟」，兒童內分泌科醫師將進一步安排相關的荷爾蒙檢查來確認診斷，並在必要時給予藥物治療。

骨齡超前就是性早熟？

造成骨齡超前的常見原因有：青春期發育、肥胖、遺傳、環境荷爾蒙的暴露、甲狀腺亢進等。相反的，導致骨齡落後的常見原因有：營養不良、體質性生長遲緩、甲狀腺功能低下、全身系統性慢性疾病、特殊藥物使用等。

肥胖、高熱量飲食以及快速增加體重就是常見導致兒童青少年骨齡超前併快速進展的一個重要原因。肥胖兒童由於脂肪細胞瘦體素、性荷爾蒙、生長因子以及相對胰島素阻抗等複雜因素造成骨齡容易快速進展，最終導致青春期前看起來高高胖胖。

但青春期過程中骨齡進展得更為明顯，反倒長高速度明顯趨緩，最終因為成長時間受限而無法達到理想成人身高。所以，小時候養得胖胖的，長大不但不會抽高，還會沒時間長高，

另外，也有一些影響兒童生長的問題或疾病，如：透納氏症，在進入青春期以前骨齡檢查也會符合實際生理年齡。因此，骨齡等同於生理年齡也不代表孩子一定健康沒生病，還是必須經過專業的兒童內分泌科醫師整體評估。

專業的兒童內分泌科醫師會根據孩子的年齡、身高、體重、身體質量指數（BMI）、營養狀態、潛在疾病、青春期發育的成熟度，綜合判斷骨齡是否符合整體表現。

孩子的「生長趨勢」與「骨齡變化」都是很重要的診斷依據，大多數的孩子只要落實健康的生活習慣（飲食、行為治療），都可以順利長高。藥物治療介入與否須由專業醫師針對個別孩子的問題做綜合判斷。

骨齡超前常見原因？









（本文獲照護線上授權轉載，原文為：為什麼骨齡會超前？兒童內分泌專科醫師圖文解說）

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

有圖》孩子長高吃「轉骨方」有用嗎？中醫教你按「這3穴位」促長高

別讓孩子提早登大人！醫曝出現「這狀況」恐性早熟，3方法有效改善



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為骨齡是什麼？骨齡檢查安全嗎？家長必知「6件事」評估孩發育狀況