「骨」氣十足！漢基醫院推動骨鬆防治 守護民眾強健骨力

為提升社區民眾對骨骼健康的重視及預防骨質疏鬆症，漢銘基督教醫院今（31）日配合世界骨鬆日舉辦「健康好骨力─骨密檢測及衛教活動」。活動結合專業講座與多項健康檢測，提供民眾骨骼健康評估與衛教服務，協助掌握自身骨質狀況，強化保健觀念，展現醫院對社區健康的關懷。

漢基醫院院長陳志輝表示，骨質疏鬆症屬於無聲疾病，早期雖無明顯症狀，卻可能導致骨骼脆弱、易骨折，嚴重影響生活品質。根據該院骨密度巡迴檢查計畫結果顯示，一般社區長者與長照機構住民的骨鬆偵測率分別為58.9%與59.4%，兩者差異不大，顯示社區民眾罹患骨鬆的風險同樣偏高。因此，漢基自成立以來，已連續四年舉辦骨鬆日活動，號召民眾共同關注骨骼健康，強化防治觀念。

活動現場由骨科陳志鎧醫師主講「骨鬆醫學堂」，以淺顯易懂的方式解讀骨密度報告，說明骨質疏鬆與日常生活的關聯，提醒民眾早期檢測與預防的重要性，獲得參與者熱烈回應。隨後，復健治療師蔡雅庭示範多項預防骨鬆的運動，教導民眾如何透過日常訓練維持肌肉力量與骨骼穩定，並鼓勵持之以恆。

此外，活動還設有骨密度檢查車、足跟骨質篩檢與肌力檢測站，由專業護理師說明檢測結果並提供衛教指導，讓民眾能立即了解自身骨骼狀況並獲得實用建議，提升自我保健意識。

骨質疏鬆症是全球常見慢性疾病，特別好發於中老年族群與停經後女性。醫師提醒，維持骨骼健康應從日常做起，包括攝取足夠的鈣質與蛋白質、規律肌力運動及適度日曬，以促進骨質維持與強化。

陳志輝院長最後呼籲，唯有擁有強健骨力，才能享受健康生活。漢基醫院將持續深耕社區，推廣骨鬆防治與骨骼保健觀念，與民眾攜手守護行動力與生活品質。

