髒亂點地主勿心存僥倖 高市環局將代為清除依法求償
高市府環保局近期針對列管大型髒亂點進行市容環境整頓，依廢清法第十一條規定，限期地主兩日內清除改善，若未於期限內改善，區隊將先行代為清除，後續依廢棄物清理法相關程序向行為人、地主求償相關清除費用，呼籲地主勿心存僥倖，主動善盡土地管理責任。(見圖)
環保局今(廿九)日說明，近期針對山區等偏僻大型髒亂地點，已完成盤查並持續擴大列管，發現常遭市民朋友隨意亂丟垃圾成堆，或遭不肖業者惡意非法棄置廢棄物，造成環境髒亂，目前已由地主及區隊完成二十六處清理，將調閱周邊監視器，倘查獲行為人，後續將依廢清法第三十六條規定，除裁處六千元～三百萬元罰鍰外，並移送法辦。
環保局呼籲地主加強巡查，妥善管理土地，也勿心存僥倖，區隊代為清理後，仍會依法向行為人、地主求償清除費用；也呼籲民眾不要隨意亂丟垃圾，業者更不得任意非法棄置廢棄物造成環境污染。
民眾如發現污染情事，可撥打一九九九或○七-七三一七六○○公害陳情專線通報，環保局將立即派員查處，共同維護市容環境。
