髒空氣又來！中南部空氣品質「連3天拉警報」 應避免長時間在外

根據環境部預報資料顯示，今（12）日起環境風場變化或境外污染影響，未來三日中南部空品皆可能達「橘色提醒」等級，指標污染物皆為細懸浮微粒。台中市政府已啟動應變措施並持續監控空氣品質狀況，提醒敏感族群留意空品變化，出外做好防護措施。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日大陸冷氣團減弱，環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍轉差，易累積污染物；宜蘭、花東、北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環境部也發布「空品橘色提醒」，提醒民眾空氣品質受到地形氣候影響，民眾需注意空品狀況；南部、馬祖地區的民眾，尤其是敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應減少在戶外劇烈活動並戴上口罩。

中市府環保局說明，西半部位於背風側，擴散條件稍轉差，易累積污染物；明（13）日東北季風稍增強，環境風場為西北風至東北風，仍可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣。

到了14日，東北季風及輻射冷卻影響，風場逐漸轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍差，易有污染物累積。中南部未來連續三日之空品均有達「橘色提醒」等級之虞，指標污染物皆也為「細懸浮微粒」。

而中市府已啟動應變措施，針對大型固定源加強查核、通知降載減排、啟用智慧監控科技執法；另也加強車牌影像辨識作業及通知營建工地加強灑水及道路洗掃，減少移動污染源；對於露天燃燒好發地區也啟動智慧監控巡查及餐飲業查核輔導等，減少逸散污染，後續將視空品變化情形調整應變。

