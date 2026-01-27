髓緣大愛一線牽 英勇救人無畏懼

清晨列車啟程，一段守護生命的行動在花蓮悄然展開。接獲造血幹細胞配對成功的消息時，他仍在光復投入救災，沒有多想，只明白自己該走這一趟。今年1月，在慈濟志工的陪伴下，這名職業軍人從台東出發，踏上捐贈旅程，把一分看不見、卻真切存在的希望，送到另一個正在等待的生命手中。

搭上清晨的第一班列車，在慈濟志工的陪伴之下，捐贈者一路奔波來到花蓮，一趟以熱血守護生命的行動，就此展開。 「本身就怕冷 (真的喔)，(會緊張嗎) 不會。」

天氣寒冷，卻凍不住他的熱忱。來自台東、37歲的職業軍人胡瑀婷，收到通知的當下，正在光復救災。得知配對成功的好消息，他毫不遲疑，挺身而出。慈濟志工 林美貴：「我們這位捐者他是在2022年，在我們(台東)靜思堂作驗血建檔，很快的 他在2025年的9月，我們就收到(骨髓)中心的資訊，說他已經有初配到一位患者，捐者很快的 隔天就跟我們約好，很配合我們。」

捐贈者 胡瑀婷：「(慈濟志工)從頭到尾，他們都陪我做每一件事情，(捐贈步驟)都有清楚地跟我講，也跟我聊天，所以我就覺得沒有那麼害怕，沒有那麼緊張。」

「上面有寫你的名字，跟你結緣，你可以回去裱框。」

捐贈者 胡瑀婷：「加油 身體健康，對啊 真的就是加油，真心祝福他會越來越好。」

把最真誠的祝福送給遠方的受贈者，希望對方能一步步好轉，迎向更好的未來。

