體內濕氣90％是吃出來的！他減肥只吃1類食物 濕氣堆積、腎也壞

為了快速瘦身，有些人採取「只吃肉、不吃澱粉」的極端減肥法，卻不知這樣做可能讓身體濕氣加重！中醫師余雅雯提醒，體內濕氣90％是吃出來的，過度吃肉不僅讓脾胃失衡，還可能引發濕氣堆積、代謝失常，導致痛風、皮膚出油、腎功能惡化等問題。

肉類吃太多 恐致體內濕氣累積

余雅雯提到，「魚生火，肉生痰，青菜豆腐保平安」這句中醫諺語，道出了飲食平衡的重要性。她解釋，魚類雖然營養豐富，但過量攝取容易助長體內火上升，造成內熱；而肉類含有豐富油脂，長期大量食用會干擾體內津液代謝，導致痰濁與濕氣累積。這不僅不利於健康減重，更可能引發痛風、皮膚過敏、腸胃不適及腎功能惡化等多種健康問題。

廣告 廣告

看更多：不管哪種濕 通通有解！中醫分享3碗茶飲解體濕 她天天喝



極端減重案例：「只吃肉」瘦了體重卻傷了脾腎

余雅雯分享一位40多歲患者的案例：這位患者多次採用「只吃肉」的極端減重方式，雖然成功達到目標體重，卻付出了健康的代價，罹患痛風、腎功能降至第二期，還出現皮膚容易發癢、出油等問題。這正是「減重不減濕，等於白努力」的真實寫照，說明了單純追求體重數字下降，而忽視身體平衡的危險性。

看更多：減重、控糖不吃澱粉？研究：中年吃對澱粉 老後較健康



脾胃健康是代謝濕氣的關鍵

「脾主運化，濕氣代謝跟脾最有關係。」余雅雯強調，脾胃在代謝過程中的重要性。她引用《萬病從根治》的比喻：脾胃功能不良，就像運送新鮮蔬果水分的卡車遭遇交通阻塞，導致水分無法正常流通，最終腐壞成為身體無法代謝的病理產物，積聚成濕氣。健康的脾胃功能是代謝濕氣、維持身體平衡的關鍵。

看更多：體內的濕怎麼排？中醫揭排骨湯這樣燉 甜的少吃一點



健康減重4原則 均衡攝取七分飽

針對真正健康的減重方式，余雅雯建議，採用均衡飲食與七分飽原則，她列出以下4個重點：

蔬菜和五穀雜糧不可缺少，它們能有效補氣健脾。 適量攝取蛋白質，避免全肉飲食對腎臟的傷害。 每餐控制在七分飽，有助於穩定血糖並防止暴飲暴食。 可配合針灸和中藥調理，改善代謝與脾胃功能。

余雅雯強調「瘦得快，不如瘦得久」；與其追求極端的快速瘦身方法，不如從「健脾去濕」著手，讓身體自然恢復平衡，達到健康且持久的減重效果。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／余雅雯中醫師

更多健康2.0報導

糖尿病必看！飯後馬上散步是控糖關鍵「1效應」有效降低血糖高峰

吃白蘿蔔的好處不必吃藥？七旬長輩靠「通血管菜單」擺脫三高 醫曝關鍵點

哈佛研究發現：「做對1事」瞬間年輕3歲！補充1營養素是關鍵



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章