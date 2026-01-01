體力如何？昨夜跨年、今晨路跑 蔣萬安笑：二寶、三寶還在被窩

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台北市長蔣萬安昨晚出席跨年晚會、與市民一同倒數迎接2026年，今（1）日一早又現身市府前廣場，參加115年元旦升旗暨路跑活動，行程緊湊卻精神奕奕。面對媒體關心體力狀況，蔣萬安笑說狀況一直都很好，「二寶」、「三寶」還在被窩裡睡覺，也強調跨年活動在市府團隊與市民配合下順利完成，讓城市在安全中迎接新的一年。

蔣萬安表示，整個活動能夠順利完成，特別要感謝市府各局處的通力合作。（圖／北市府提供）

台北市跨年晚會於昨晚7時登場，蔣萬安下午先前往主舞台周邊視察整體維安部署，隨後與市民一同倒數迎新。今晨，他再度出席元旦升旗典禮與路跑活動，被問到連續兩天行程是否吃得消時。蔣萬安笑說，今天狀況一直都很好，每一年都是參加完跨年晚會之後，第二天接著升旗，今天因為下雨、天氣也比較冷，「二寶」、「三寶」還在被窩裡面，沒有把孩子吵醒。

針對今年北市跨年晚會維安全面升級，蔣萬安受訪時表示，非常感謝所有市民，以及前來參加昨天跨年晚會的所有民眾的體諒，因為這一次的維安升級，包括入場前的安檢，一切都非常地順利，市民也都非常配合、有序進場。

蔣萬安表示，整個活動能夠順利完成，特別要感謝市府各局處的通力合作，其中最辛苦的是警察與消防人員，包含衛生、社會、資訊、交通等單位，總計動員7234人，不論是進駐指揮中心或分布在現場各區域，也派出無人機進行監控，目的就是確保所有前來參與的民眾安全無虞。

蔣萬安也提到，活動結束後，環保局與清潔隊夥伴迅速投入復原作業，短時間內完成場地清理，才能讓隨後舉行的升旗典禮與路跑活動順利接續登場，對所有第一線工作人員表達感謝。

展望後續活動，蔣萬安表示，市府將持續透過滾動式檢討，精進各項安全工作，接下來包括年貨大街、燈節等大型活動，都會一步步踩穩腳步，讓城市維持安全運作，讓市民「開心地出門、平安地回家」。

