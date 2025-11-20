體力差手腳冰冷被稱「現代林黛玉」中醫：藥膳調理體質助身子暖
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】38歲吳小姐是上班族，外表秀氣身材纖細，從小因為體力差、手腳經常冷冰冰，被同學戲稱是「現代林黛玉」，近幾年一入冬，感覺症狀更嚴重。去年底就醫接受中藥與藥膳調理體質，今年立冬回診表示現在手腳比較溫暖，體力也好很多。衛生福利部臺中醫院中醫科鄭惟仁醫師指出，患者經診斷屬於「脾腎陽虛」的虛寒體質，所以他除了開立了溫補脾腎與補氣養血的中藥配方，也建議她可以適時補充一些藥膳搭配治療，增加療效；在服用2個月藥物後，手腳明顯變得比較溫暖，也沒那麼容易疲勞。
現代人營養好 立冬進補中醫推：較溫和藥膳
鄭惟仁醫師說，立冬是冬天要開始的節氣，立冬進補的習俗則始於華人以農立國，因冬天是植物休養生息的季節，當時就用食補方式犒賞自己一年來體力勞動的辛勞；但現在社會大家營養狀況良好，跟過去偶爾才能吃上一餐肉有較大的差距，所以面對每年的立冬進補藥膳，他推薦選擇比較溫和的藥膳，如四神湯、何首烏雞、蘿蔔排骨湯等涼補或平補的藥膳即可。
藥膳並非人人適合 吃太多恐加重疾病症狀
至於寒流來襲時大家想吃羊肉爐、薑母鴨等溫補藥膳暖身，鄭惟仁醫師提醒，一般人適量攝取是可以的，但對於肥胖、高血脂患者來說，過度油膩且營養過高的藥膳吃太多，恐會加重疾病症狀，建議應該避免過度食用，或是改採清淡溫和的平補藥膳取代，避免補過頭，不健康還傷身。
鄭惟仁醫師也說明，市面上常見的藥膳分為涼補、平補、與溫補三種，其中補性最強的是十全大補湯，因為溫燥的藥物含量高，適合寒性體質，這藥膳對於本身正在發燒、感冒、或有代謝性疾病患者並不適合；平補藥膳通常都是以四神湯作為典型代表，因為藥材溫和，對腸胃還有調理作用，一般人包括老人小孩，或消化不良的民眾都可以使用，另何首烏、靈芝也屬於平補藥膳；至於涼補則以蘿蔔排骨湯、苦瓜排骨湯為代表。
立冬後日夜溫差大 有些疾病冬天要特別注意
值得注意的是，鄭醫師特別提醒，立冬後日夜溫差大，有些疾病在冬天要特別注意，包括高血壓患者因天冷血管收縮，血壓會偏高，要記得定時服藥並隨時監控血壓，避免腦血管與心血管疾病發作；另天冷易導致鼻過敏加重或誘發氣喘發作，天冷出門記得戴上口罩避免吸入冷空氣發病；還有天冷易讓筋骨僵硬，長輩容易發生走路不順跌倒，建議天冷出門前先做一些暖身動作再出門，避免跌倒骨折風險。
此外，秋冬也是憂鬱症等精神疾病患者發病高峰期，原本有規律服用抗憂鬱劑等身心科藥物患者千萬不要隨意停藥，讓自己情緒平穩健康過好冬。
【延伸閱讀】
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66846
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
男不能說的秘密 肛門卡杯子 醫看：太扯了
[NOWnews今日新聞]中部一名男子連續三天腹脹、無法排便，疼痛難耐急赴醫院求診。醫師安排X光檢查時意外發現，他的肛門深處竟卡著一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯口朝下嵌入腸道，導致部分腸段缺...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
趙露思甩嬰兒肥靠「這招」！醫證實：做法超正確 燃脂效率提升10%
陸劇《許我耀眼》女主角趙露思狠甩嬰兒肥，身材蛻變成為熱議焦點。她透露自己的瘦身秘訣之一，就是晚餐提前在6點前吃完，並以花椰菜和芹菜等高纖蔬菜為主食。這樣的飲食方式不只是明星偏好，更有多項國際研究證實其減重效果。 提早吃完晚餐 提升燃脂效率 用餐時間真的會影響體重嗎？台安醫院胃腸肝膽科暨成人體重管理林承達醫師說這個答案是肯定的。美國內分泌學會研究發現，晚間用餐者的血糖峰值比傍晚用餐者高出近20%，脂肪燃燒效率則降低約10%；營養學期刊指出，睡前兩小時內進食會讓肥胖風險暴增5倍，顯示提早用餐的減重成效明顯優於晚間用餐。林承達醫師解釋人體代謝在早晨最活躍，順應生理時鐘進食能提升營養消耗率，避免熱量在睡眠時轉為脂肪囤積。若將進食時段控制在早上8點到下午2點之間，不僅全天飢餓感更穩定，夜間脂肪燃燒效率也顯著提升，對代謝健康有正面幫助。 花椰菜低卡高纖 吃得飽又能瘦 為什麼花椰菜成為減重聖品？林承達醫師說明其關鍵在於它的低熱量與高纖維特性，每100公克花椰菜僅含25大卡，卻能提供超過2公克膳食纖維與每日所需維生素C。當纖維在腸道中移動緩慢，就能延長飽足感並穩定血糖，避免飯後血糖波動引發的飢餓感，進常春月刊 ・ 2 小時前
這種蝦子超毒不新鮮！吃多恐傷腎、骨鬆、血管鈣化 4招選好蝦
美味新鮮的蝦子，大家都愛吃！只是你知道看似肥美飽滿的蝦仁，可能暗藏健康風險。營養師表示，市面上有些肥嫩飽滿的蝦仁，實際上是經過磷酸鹽處理的膨發蝦，長期食用超傷健康。 蝦子泡過磷酸鹽，吃多恐傷腎、健康2.0 ・ 4 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
空腹血糖210！54歲男靠3招不吃藥降血糖 連血壓血脂也變正常
54歲男上班族員工健檢發現空腹血糖高達210mg/dL，因為自己的爸爸就是因糖尿病引發心肌梗塞過世，決心不靠藥物、力行飲食控制和生活型態改變逆轉三高。他早睡早起、每日散步、控制碳水化合物與油脂攝取等方健康2.0 ・ 1 天前
他耳朵「1處冒焦黑斑點」！檢查竟罹大腸癌 醫嘆：第三期了
耳朵異狀也可能透露大腸健康！中醫師吳宏乾分享，他曾在義診時遇到一名患者，因長期失眠前來求診，發現對方耳廓附近出現「焦黑色斑點」，且有腹瀉、排便帶血等狀況，推斷可能是大腸出問題，患者趕緊到醫院做檢查，發現患「第三期大腸癌」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
這水果可防糖尿病！研究：還能護眼又通便「增加抵抗力」
近來氣溫驟降，正值流感、腸病毒等疾病肆虐之際，民眾可攝取高營養的水果來增強抵抗力。營養師李婉萍表示，百香果不但含有蛋白質、鈣、鎂、維生素C，也有鉀離子和維生素A。值得注意的是，研究發現，適量百香果能提高胰島素敏感性，有助於控制血糖、降低糖尿病的風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
耳朵有「焦黑斑點」竟是大腸癌！ 醫嘆：第三期了
耳朵上的異常可能是身體疾病的警訊！中醫師吳宏乾分享一則驚人病例，他在義診時遇到一名因長期失眠求診的患者，檢查時發現對方耳廓出現「焦黑色斑點」，加上患者有腹瀉、排便帶血等症狀，研判可能是大腸出問題。經進一步檢查後，證實患者已罹患第三期大腸癌，所幸及時發現得以治療。中天新聞網 ・ 1 小時前
天天喝珍珠奶茶！32歲男司機「精蟲變成碎片」 悲涼下場曝光
珍珠奶茶香甜好喝，不過切記別「當成水喝」！茂盛醫院家醫科醫師呂昀珊分享一起案例，這名年僅32歲的貨車司機，每天都來杯珍奶，結果結婚兩年他的妻子都沒有懷孕。他到醫院診斷後發現，空腹血糖竟然高達近680 mg/dL，幾乎無法分泌胰島素，甚至「精蟲都變成碎片」，相當駭人。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
不吃甜就安全？營養師點名「常吃這幾樣」血糖飆更快 餐後立刻吃水果也不OK
很多人以為只要不吃甜食，血糖就能穩，但其實要控糖不踩雷，營養師高敏敏指出，先了解「GI值、GL值」這兩個關鍵指標，才能吃得安心又聰明！ GI值vs GL值 ．GI值（升糖指數）：是指食物吃下去後，讓血糖上升的「速度」。像一碗白飯GI值高，吃完血糖會快速升高．GL值（升糖負荷）：則是指一整份餐對血糖的「影響程度」。如果同樣是一碗飯，加上蔬菜與蛋白質，GL值就會下降，因為整體升糖速度被平衡了 日常這樣吃 有效控醣 ．主食選全穀類燕麥、糙米、全麥麵包、玉米、地瓜等食物，富含膳食纖維，能減緩醣類吸收速度，幫助血糖平穩不會突然飆升．蛋白質優先選擇豆製品豆腐、黃豆、黑豆、毛豆都是優質植物蛋白來源，含有植化素與膳食纖維，能幫助控制血糖，還能增加胰島素敏感度，讓身體更有效率地利用能量．蔬菜澱粉1:1餐盤中蔬菜量應與主食量相當，可增加飽足，並延緩血糖上升；特別是香菇也是蔬菜．水果餐間吃兩餐之間吃水果，可減少血糖起伏，若餐後立刻吃，容易造成血糖高低不穩．增加整餐豐富度每餐有蛋白質、蔬菜與全穀類，就能有效降低整體GL值，控糖更輕鬆 這些食物要少吃 幫助穩住血糖 若平常不小心攝取到高風險食物，也會讓血糖一下子常春月刊 ・ 1 天前
60歲男沒有胸悶痛！起床「1症狀」急就醫 竟是心梗
提及心肌梗塞，一般會想到胸悶痛、頭暈、肩頸疼痛、呼吸急促等症狀，但醫師劉中平表示，一名60歲男子長期高血壓，某天因起床嘔吐數次，上午9時就趕緊就醫，檢查發現，男子的心臟已受損，已是急性心梗，因此緊急改送急診治療。三立新聞網 setn.com ・ 40 分鐘前
吃早餐配咖啡竟缺鐵？46歲吳辰君想捐血因「缺鐵」被打槍 再等2個月
早餐總是喝咖啡竟會造成缺鐵？90年代影壇女神吳辰君日前在臉書發文指出，想要捐血卻被打槍，原來是捐血站人員說她缺鐵造成無法捐血，因為她說早餐都是配著咖啡一起吃，護理人員認為可能是咖啡影響鐵質吸收，提醒她健康2.0 ・ 4 小時前
男肛門塞「陶瓷杯」卡三天無法排便 醫開腹手術驚險取出
一名男子因肛門塞入陶瓷杯，導致腹脹三天無法排便，就醫透過X光檢查發現異物後，原本嘗試使用器械將杯子夾出，但因杯緣光滑無法施力，且杯子被大腸完全包覆，部分腸子已出現缺血壞死。中天新聞網 ・ 1 小時前
女星驚見甲狀腺結節！3營養素護甲狀腺 2飲食法助防癌
51歲台語歌手楊慧絜半年前做全身健康檢查時，赫然發現有3顆甲狀腺結節，讓她擔心影響嗓音。哪些飲食會影響甲狀腺功能？營養師黃淑惠提醒，甲狀腺亢進患者要控制碘的攝取，而維生素D、硒、鋅是保護甲狀腺的重要元健康2.0 ・ 1 天前
「超市工作10年」她的頸椎竟壓迫脊髓 突遭外力恐致癱瘓
宜蘭50歲陳阿姨在超市工作超過十年，長時間勞力工作導致她經常腰痠背痛，近期她有感肩頸痛、手麻症狀加劇，甚至痛到睡不著、坐不住，就醫檢查才發現自己頸椎間盤突出。羅東博愛醫院脊椎微創中心黃安平醫師評估後，為陳阿姨進行微創人工頸椎間盤置換手術，術後疼痛不再、活動自如，解決陳阿姨肩頭重擔，也讓她重新開始考慮轉換工作、享受生活。中天新聞網 ・ 56 分鐘前
北市公費流感疫苗只剩12萬劑 「三類人」再不打恐落空
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 天氣正式轉冷，疾管署預估最快12月上旬就會再有一波流感疫情上升，打疫苗手腳可得快！台北市衛生局今（18）日公布，截至11月17日止，台北市公費流感疫苗僅剩餘約12.3萬劑，呼籲長者、幼兒及慢性病患者等符合公費疫苗接種資格者應儘速接種。 台北市衛生局表示，統計10月1日至11月16日，台北市流感併發重症病例總計有30例...匯流新聞網 ・ 1 天前
日本旅遊注意！一堆台人訪日後確診１病超崩潰，網友急呼：一定要戴口罩
隨著全球流感疫情持續升溫，鄰近國家日本正值流感高峰期，不少台灣民眾赴日旅遊後陸續出現感染症狀。近日一名網友分享從日本返台後確診A型流感的痛苦經歷，呼籲準備赴日的民眾務必做好防護措施，引發廣大網友討論並食尚玩家 ・ 4 小時前
核桃抗發炎潛力驚人！研究證實：每日吃3週可降腫瘤蛋白
核桃不僅具有降低血脂、延緩認知退化的功效，根據一項刊登於《Cancer Prevention Research》的臨床研究顯示，大腸癌高風險族群連續食用核桃三週後，體內的腫瘤蛋白表達與發炎指數均明顯下降。中天新聞網 ・ 1 天前
一家四口吃野生菌菇送醫！「誤食劇毒鵝膏菌」5歲女不治 醫生示警了
《遵義晚報》報導，芝麻鎮衛生院與匯川區衛健局證實，該家庭食用的為劇毒野生菌「鵝膏菌」。相關部門已展開善後處置，並再次提醒民眾近期野生菌中毒事件頻仍，食品安全風險已呈高發態勢。根據通報，近期遵義市已接連出現多起疑似因食用「假淡紅鵝膏菌」而中毒的病例。由於該...CTWANT ・ 13 小時前
嘴角長水泡≠火氣大 醫揭「慘烈後果」：免疫亂了、最後恐失智
許多人有嘴角長小水泡的經驗，一般以為是壓力大、免疫差所致，醫師張家銘表示，小小皰疹都提醒著大腦未來的風險。單純疱疹病毒第一型是造成唇皰疹的主因，此病毒會潛伏在人的神經系統，一旦發作，就會沿著神經系統、深入到大腦深處，每活化一次，就可能引發局部神經發炎，且增加失智症的風險。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前