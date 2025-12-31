體力差、睡不好又頻尿，醫提醒：男性別忽視更年期徵兆

45 歲的邱先生近一年來明顯感覺體力下滑，長期睡眠品質不佳，與伴侶相處時也出現性功能困擾，情緒隨之低落，逐漸影響日常生活。經成大醫院斗六分院泌尿科檢查後，發現症狀並非單純壓力或老化，而是男性更年期所致。醫師指出，類似情況在中年男性並不少見，卻常因難以啟齒而延誤就醫。

男性睪固酮 30 歲後每年下降，影響精神、排尿與性功能

成大醫院斗六分院泌尿科醫師林宗彥指出，男性睪固酮濃度在 30 歲後每年下降約 1-2％，40 歲以上約有 2 成男性出現明顯不足，導致性慾減退、疲倦、注意力不集中、情緒低落與肌肉流失，進入所謂的「男性更年期」。

除體力與精神狀態改變外，研究顯示，60 歲男性約 5-6 成出現下泌尿道症狀，70 歲以上更高達 9-9 成，若長期忽視，將影響睡眠與生活品質，甚至引發泌尿道感染或腎臟問題。成大醫院斗六分院泌尿科主任陳奕宏說明，下泌尿道症狀常被誤以為是老化症狀，但其實多與攝護腺肥大有關。

攝護腺會隨年齡增長而增生，壓迫尿道、影養膀胱功能，產生頻尿、夜尿、尿急等刺激性症狀，或尿徑變細、等尿感、中斷性排尿、餘尿感、尿路分岔、滴尿及尿瀦留等阻塞性現象，嚴重者甚至造成腎水腫、腎衰竭。

陳奕宏也表示，攝護腺肥大與勃起功能障礙雖無直接因果關係，卻經常同時出現，且與糖尿病、高血壓及心血管疾病等慢性病相關。林宗彥與陳奕宏均認為，男性也會有更年期，當出現排尿困擾等問題時，不要一味忍耐，只要及早就醫診斷，透過藥物或手術治療，就能有效緩解症狀。

男性常忽略健康變化，醫籲定期檢查防罹病

臨床上，不少男性在體力下降、睡眠品質變差或生活品質明顯受影響後，才意識到健康問題的存在。成大醫院斗六分院院長吳晉祥指出，男性平均餘命較女性短，且面臨獨特的身心挑戰，呼籲男性朋友應定期檢查並培養良好的生活習慣，才有助於降低疾病發生率，提升平均壽命和生活品質。

文／周佩怡、圖／巫俊郡