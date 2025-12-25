體壇大咖醜聞1／體壇要角涉抄襲7年後大逆轉 輔大重啟調查拔他教授資格

國際大學運動總會（FISU）執行委員曾慶裕，多年前遭本刊踢爆當年輔大申請升等教授的論文涉抄襲。輔大近日認定抄襲成立並報請教育部撤銷他的教授資格。（大專體總提供）

國內體壇重量級人物、現任國際大學運動總會（FISU）執行委員曾慶裕，多年前遭本刊踢爆當年在輔大申請升等教授的論文，竟涉嫌抄襲妻子、大華科技大學退休副教授梁玉秋當年的碩士論文，儘管輔大當年經學術倫理審查小組決議不構成抄襲，但本刊掌握，輔大7年後重啟調查，認定曾慶裕確有抄襲，輔大校教評會近日表決通過，決議報請教育部撤銷他的教授資格，並追繳他的教授證書。

此外，本刊掌握，輔大校教評會還依教育部《教師資格審定辦法》，決議未來5年內（至2030年12⽉10⽇⽌）不受理曾慶裕所提出的教師資格審定申請，同時並決議，曾慶裕若下學期仍是該校兼任教師 ，應重新參加學術倫理課程教育訓練6⼩時並取得證明。

本刊2019年4月獨家披露曾慶裕2002年10月在輔大用以申請升等教授的論文《我國職業棒球選手工作壓力與生活型態之研究》涉嫌抄襲。

輔大是在本月11日召開114學年度第3次教師評審委員會，並由在場教授級委員作出上述決議。

曾慶裕曾任輔大體育系專任教授，並曾擔任輔大教育學院院長。打開輔大體育學系官網，曾慶裕目前仍掛在該系兼任教師的介紹頁面上，頭銜是「社會影響力特聘教授」。

棒球員出身的曾慶裕，曾是IBA世界青棒錦標賽中華代表隊國手，陸續擔任過世大運、亞錦賽、世棒賽、曼谷亞運等中華代表隊教練，之後更擔任大專院校體育總會祕書長、副會長。2023年5月，時任大專體總副會長的曾慶裕連任「亞洲大學運動總會」（AUSF）副會長，任期至2027年，同年11月，負責籌辦世大運的國際大學運動總會（FISU）改選執行委員，曾慶裕又順利連任，任期到2027年。

本刊當年披露曾慶裕升等論文多達30頁都有段落涉抄襲妻子論文，甚至有連續5頁半含標點符號都一模一樣。圖為其中一頁，完全一樣。（讀者提供）

本刊2019年4月獨家披露（https://www.mirrormedia.mg/story/20190408inv006），曾慶裕2002年10月在輔大用以申請升等教授的論文《我國職業棒球選手工作壓力與生活型態之研究》涉嫌抄襲，對象還是妻子梁玉秋攻讀輔大體育系的碩士論文《國民中學棒球教練工作壓力與工作倦怠之研究》，不但研究背景、文獻探討、資料處理、研究限制、甚至結論及建議，多處段落都直接「複製貼上」老婆的碩士論文，扣掉最後列出的參考文獻不算，176頁竟有近二成、共30頁涉嫌抄襲。

不過，當時接獲檢舉的輔大，2018年6月14日曾召開教師評審委員會，經3名校外外審委員審查，加上教評會30名委員投票，認定不構成抄襲。未料7年後，輔大再度接獲檢舉後重啟調查認定曾慶裕構成抄襲，並在本月11日召開校教評會決議報請教育部撤銷他的教授資格。

