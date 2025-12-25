體壇大咖醜聞2／活躍國際體壇曾任大專體總要職 曾慶裕抄襲案翻盤關鍵曝光

棒球國手出身的曾慶裕至今活躍國際體壇，也曾任輔大教育學院院長，但當年升等教授的論文卻遭認定抄襲。圖為時任大專體總秘書長的曾慶裕出席受獎。（大專體總提供）

國內體壇重量級人物、現任國際大學運動總會（FISU）執行委員曾慶裕，因當年在輔大申請升等教授的論文涉抄襲，近日遭輔大校教評會決議撤銷他的教授資格。事實上，曾慶裕抄襲案7年前就曾遭檢舉並經本刊獨家披露，但當時輔大卻認定不構成抄襲結案，引發檢舉人不滿。本刊調查，輔大7年後能再重啟調查的關鍵是這次是具名檢舉，且有新事證，另也認定當年的處置結果非適⽤《⾏政程序法》第128條。

本刊掌握，輔大本月11日召開114學年度第3次教師評審委員會時，針對曾慶裕抄襲案討論，輔大學術倫理審查⼩組說明指出，曾慶裕當年的升等論文2018年就曾遭檢舉，但學術倫理審查⼩組在同（2018）年6月13日原本認定不構成抄襲；這次抄襲案成立，主要是因為今年3⽉10⽇ 、5⽉5⽇學倫⼩組會議及教育部函覆決議 ：「107年處置結果非適⽤《⾏政程序法》第128條；又本次為具名檢舉並確有新事證。」

後續，經輔大學倫會送3位校外委員審議，2位校外委員勾選涉違反樣態為「抄襲：援⽤他⼈之申請資料、研究資料或研究成果未註明出處。註明出處不當，情節重⼤者，以抄襲論。」學倫小組並在9⽉17⽇的會議認定曾慶裕抄襲成立。

沒想到，對於自己當年升等教育的論文被認定抄襲，校方原本通知曾慶裕在本月11日的校教評會上說明，但他人未到場也未提供書面陳述意見。

本刊掌握，輔大在今年10月的教評會曾決議通知曾慶裕到場或提供書面以陳述意見，11月以郵局雙掛號寄送書面公文後，輔大人事室還在同月14日以電子郵件提醒他至郵局招領，後續又寄二次電子郵件提醒。

就在本月11日第3次教評會舉行前，人事室在本月5日致電曾慶裕，因他未接，留言請他回覆訊息後，本月8日再次致電，曾慶裕則回覆因他人在國外無法出席會議，也不提供書面陳述意見。因此，11日的教評會上，經在場教授級委員表決決議，報請教育部撤銷他的教授資格，並追繳他的教授證書，且5年內（至2030年12⽉10⽇⽌）不受理曾慶裕所提出的教師資格審定申請，同時並決議，曾慶裕若下學期仍是該校兼任教師 ，應重新參加學術倫理課程教育訓練6⼩時並取得證明。

