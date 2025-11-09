體壇新秀車禍身亡！肇事駕駛認酒駕 判決出爐

「NFL明尼蘇達維京人」新秀傑克森（Khyree Jackson）過去在車禍中不幸身亡。（示意圖／翻攝自Pexels）





職業美式足球聯盟（NFL）明尼蘇達維京人新秀傑克森（Khyree Jackson）2024年7月與兩名好友發生嚴重車禍不幸喪生。當時駕駛的克林曼（Cori Clingman）昨（8日）承認酒後駕車導致三人死亡的過失殺人罪。她原先面臨多達13項指控，經過認罪協商後達成和解，最終判其3年的刑期。

根據《路透社》報導，法院訊息指出，克林曼的量刑2月4日宣判，她承認的三項罪名每項最高可判5年徒刑，但法院決定每項只有1年實際服刑，其餘刑期均緩刑。換句話說，她需要連續執行三個1年的刑期，其餘部分不用入獄。

廣告 廣告

警方指出，事故發生於2024年7月6日凌晨3點左右，地點位於馬里蘭州喬治王子郡（Prince George's County）。當時24歲的傑克森坐在一輛道奇Charger的前座，遭到克林曼駕駛的英菲尼迪Q50撞擊。據調查，克林曼在試圖變換車道時速度過快，先撞上Charger，隨後又衝撞一輛雪佛蘭車。撞擊力道猛烈，導致Charger衝出右側路面，撞上多個樹樁才停下。檢方指出，克林曼當時車速超過每小時160公里。

Charger車上除了傑克森外，還有23歲的駕駛哈澤（Isaiah Hazel）及24歲的李頓二世（Anthony Lytton Jr.），兩人曾是傑克森的高中隊友，後來也一同在大學打球。事故發生後，哈澤與傑克森當場死亡，李頓送醫後宣告不治。其他涉事車輛的駕駛均未受傷，克林曼及其兩名乘客也安然無恙。

事發當時，傑克森還有一個月就要25歲生日，他在2024年NFL選秀中被明尼蘇達維京人於第4輪選中，是球隊備受期待的新秀，曾參加過維京人的迷你訓練營及團隊組織活動（OTAs），大學時期則效力於俄勒岡大學。

東森新聞關心您

飲酒過量有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車

更多東森新聞報導

雙屍掛車頭！他24小時經過「方向盤鎖死」超毛 網驚：抓交替

北海道路面結冰6車打滑 連環車禍釀1死2傷

瞬間致命！ 美汽車駕駛闖鐵道口猛撞火車

