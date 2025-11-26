體壇脈動 SPN 新聞網 替台灣體育留下影像史

▲由中華民國運彩公會理事長何昱奇創辦的「體壇脈動 SPN 新聞網」今日啟動，貴賓雲集。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.26)

[NOWnews今日新聞] 由中華民國運彩公會理事長何昱奇創辦的「體壇脈動 SPN 新聞網」今日啟動，立法院副院長江啟臣、運動部及各級學校代表、市議員多人到場祝賀，嘉賓雲集。何昱奇表示，做媒體很燒錢，他要做的是另類體育新聞，「不是等選手摘金拿銀才報導，而是要讓基層孩子的努力被看到。」他誓做基層最強後盾，在孩子需要時伸援手，為台灣運動盡一分心力。

何昱奇長期深耕基層運動界，多年來協助弱勢選手、支持校隊、補助器材與訓練所需，當選手出國缺盤纏時也慷慨解囊。他致詞說，在進入產業界前，曾在逢甲商圈打工，看見學生們為了出國比賽上街募款，他很納悶，為何出國比賽要自己募款? 還有，自己妻子曾是桌球選手，卻因無法在奧亞運獲獎而離開舞台，這些都讓他深刻體會到運動選手面臨制度上的困境，往往不是輸在實力，而是資源。

▲由中華民國運彩公會理事長何昱奇創辦的「體壇脈動 SPN 新聞網」今日啟動，立法院副院長江啟臣親臨祝賀。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.26(

尤其，一般媒體報導焦點都擺在成功的選手上，他們努力過程往往被忽視。為此，何昱奇發願要為基層運動貢獻一己之力。他創立 「體壇脈動SPN新聞網」，目的就是要讓基層孩子的努力不再被忽略：「孩子需要的是在沒有成名前，就有人願意伸手，而不是等站上國際舞台後才被看見。」

何昱奇說，SPN成立有三大核心使命，包括替基層發聲，讓默默努力的孩子、教練與團隊被看見。其次，替基層牽線，打通企業與學校橋梁，把資源送到最需要的地方。第三替台灣體育留下影像史，地方賽事、校隊訓練不再被遺忘，讓每一份努力都被記錄，例如大勇國小出去比賽，SPN就曾拍攝比賽影片留下記錄。

運動部產業司副司長劉姿君致詞表示，樂見基層選手和賽事多被報導，在體育署時期就曾成立贊助平台，對象包括學校團隊與個人。且運動產業發展條例第26條都跟贊助有關，將來也可以與SPN合作。

▲由中華民國運彩公會理事長何昱奇創辦的「體壇脈動 SPN 新聞網」今日啟動，小朋友勁歌熱舞助興。（圖／記者金武鳳攝影，2025.11.26)

江啟臣強調，不要等到選手已經奪牌時，才來高喊台灣之光，真正需要被支持的，是他們在還沒發光發熱階段。因為，有很多孩子可能為了少3萬5萬資助無法圓夢，因此少了一個台灣之光。他樂見SPN新聞網的成立，能從基層去報導，不管是人物專訪或是一場比賽，都讓更多人被看到，也有更多管道可以幫助他們。

