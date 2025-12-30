體壇雙強！C羅獲頒「中東最佳球員」 與喬科維奇杜拜同台

葡萄牙足球巨星C羅獲頒「中東最佳球員」，他距離生涯1千球目標只差44球。（圖／達志影像美聯社）

足球明星C羅和網壇一哥喬科維奇，在杜拜環球足球獎同台，兩人互相稱讚對方是「體壇傳奇」。 C羅正在挑戰生涯踢進第一千球，喬帥也在拚第25座大滿貫，被記者問到誰會先達標? 喬科維奇笑稱，如果能一起達標，一定很棒。

葡萄牙足球巨星C羅獲頒「中東最佳球員」，他距離生涯1千球目標只差44球。（圖／達志影像美聯社）

足球巨星C羅與網球名將喬科維奇在杜拜環球足球獎典禮上共聚一堂，展現體壇傳奇間的相互敬重。40歲的C羅正挑戰生涯第1000球里程碑，目前已累積956球成績；而喬科維奇則朝著第25座大滿貫冠軍邁進。兩位運動員在典禮上互相讚賞，並分享了各自的未來目標。當被問及誰會先達成目標時，喬科維奇幽默表示，若能同時達標會是美好的事情。

在杜拜舉行的2025年環球足球獎頒獎典禮上，葡萄牙足球巨星C羅榮獲「中東最佳球員」殊榮。C羅在台上表示，他的目標是贏得更多獎盃，並達到大家都知道的那個數字。現年40歲的C羅仍有未完成的夢想，他正挑戰生涯1000球的偉大里程碑，目前累計總進球數為956球，距離目標還差44球。C羅向球迷信心喊話，只要不受傷，他一定會達成這個目標。

另一方面，塞爾維亞網球名將喬科維奇在這場盛會中獲頒「全球體育獎」，並由C羅親手將獎盃交給他。喬科維奇表示，能從另一名體壇傳奇手中接過獎項簡直是一個夢想。作為網壇「三巨頭」中仍在賽場奮戰的最後一人，喬科維奇強調他還不打算退休，並提到他確實想繼續比賽，2028年洛杉磯奧運會是他的目標，就像一顆指路明燈。

兩位體壇傳奇在頒獎典禮上展現了相互欣賞的風範。C羅讚揚喬科維奇實至名歸，認為他是不管是這一代、老一輩，還是未來世代的偉大榜樣。當記者詢問誰會先達成目標——喬科維奇的第25座大滿貫或C羅的生涯1000球時，喬科維奇幽默地回應，不如同時達成，那樣會很棒。這場難得的相遇，不僅讓球迷見證了兩位運動員的友誼，也展現了頂尖運動員之間的相互尊重與鼓勵。

