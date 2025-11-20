體恤寒風細雨執勤 海山警長贈同仁「防寒手套」保暖

【民眾新聞葉柏成新北報導】近日入夜氣溫降低並伴隨飄雨，對於24小時晝夜執勤的員警，備顯辛勞。新北市海山警分局長林國民除了，一再提醒幹部同仁注意保暖及維護健康，同時，因應新北歡樂耶誕城執勤所需，特地訂購保暖防滑並具潑水材質的「防寒手套」供同仁使用，員警收到「防寒手套」特別分感受到寒冬中的暖流。

林國民指出，海山警分局所轄區域為板橋精華地段並為新北市政府所在地，海山分局員警為提升機動性，執行各項勤務均以騎乘機車為主；有感近期冷氣團南下，同仁低溫執勤辛勞，在慰勤及集會場合，一再提醒幹部同仁注意保暖及維護健康，也叮囑外勤主管與員警朝夕相處，應如同家人般的主動關懷員警保暖措施並留意健康狀況。

《圖說》海山員警挑選適合自己尺寸的「防寒手套」。〈海山分局提供〉

他說，因應入冬寒冷氣候及新北歡樂耶誕城執勤所需，特地訂購保暖防滑並具潑水材質的「防寒手套」供同仁使用，該款手套不僅增加手部保暖禦寒且指節部分經過特殊處理，可直接觸控操作警用行動載具及手機，也成為冬季執勤的效能裝備。

《圖說》海山員警體驗手套的舒適性及操作手機載具的便利性。〈海山分局提供〉

海山員警收到分局長贈送的「防寒手套」時充分感受到寒冬中的暖流，並立即拆封戴上雙手，體驗手套的舒適性及操作手機載具的便利性。同時，感謝對同仁的關懷及照顧並握拳高舉手臂，表示同仁們均「不畏風寒，互相鼓勵」，持續堅守崗位、維護轄區治安、保持交通順暢及積極為民服務，守護民眾安居樂業的生活環境。