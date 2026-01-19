體恤鄉親災後重建困頓 仁愛鄉首創普發現金2千元福利鄉民

林議員、仁愛鄉代及村長等全力相挺普發2千元助過好年。（記者扶小萍攝）





南投縣仁愛鄉近年受到至少8個大大小小颱風的侵襲，影響所及居民重建家園、生活不易，為體恤鄉民生活捉襟見肘的困頓，鄉長江子信去年積極爭取代表會、縣府核備後，19日宣布全縣首創今年2月1日起至3月31日將全鄉普發每名2,000元現金，協助鄉民過個好年。

江鄉長指出近3年仁愛鄉歷經杜蘇芮、卡努、蘇拉、海葵、小犬、山陀兒、康芮及天兔等颱風與風災影響，鄉內建設催毀殆盡，鄉民身心靈更受到重創，為此公所決發放現金讓鄉民重建家園期安居樂業。他特別聲明普發是社福考量與選舉絕無關。去年5.6月經審慎評估公庫允許且未影響基礎建設之下，經11月代表會通過編列3,300萬元，並經縣府核備，決於2月1日起發放，且正逢農曆過年，希望減輕鄉民的生活壓力能過個好年。

林議員、代表會洪主席等都展示2千元紅包即將入袋。（記者扶小萍攝）

縣議員林庭秝、鄉長江子信偕同相關課主管、代表會主席洪文全與多名代表及各村村長、聯誼會長許克信等都出席肯定公所的作為是造福鄉民。林議員肯定江鄉長一直積極為鄉民爭取基礎建設，更感謝許淑華縣長的支持，是最美好的結合。洪文全主席也強調凡是對鄉民的福利有益，代表會定全力支持。

鄉公所表示，發放標準凡民國114年6月30日前設籍仁愛鄉，且於114年12月31日仍列戶政名冊者；設籍本鄉子女於115年4月30日前出生者，可提供設籍及出生證明加列名冊，每人發放新臺幣2,000元。

江子信鄉長宣布今年二月一日起將全鄉發送2千元協助過好年。（ 記者扶小萍攝）

由各村辦公處現金發放：115年2月1日至3月31日，各村公告時間及地點領取，領取時帶身分證及印章等證件需在名冊蓋章。

公所匯款或補發：115年4月1日起，各村繳回未發放名冊及金額，公所自115年4月15日至6月30日辦理匯款或現金補發，確保每位符合資格者皆能領到補助。

除了普發現金改善鄉親生活，江子信鄉長也針對社會福利業務適時微調，包括重陽節敬老禮金的調整，今年開始55至64歲的原住民鄉親發放500元、65至69歲不限原住民發放1,000元、70至79歲2,000元、80至89歲5,000元、90至99歲8,000元、100歲以上10,000元祝福大家福壽綿長。

另外由於仁愛鄉的子弟在各大型運動競賽中迭獲佳績，為鼓勵及培育鄉內優秀體育人才，115年追加百萬元提升至200萬，凡代表仁愛鄉參與全國性或國際賽事獲獎選手，都可依規定申請獎勵。

江鄉長表示，近年鄉內子弟在籃球、田徑、角力、跆拳道、國際拔河、女壘、棒球及撒魚網等傳統體育項目屢創佳績，展現堅強實力。體育是孩子翻轉人生的重要途徑，公所決定以實質預算回應選手與家庭的付出，讓運動員能專注訓練成為地方的驕傲，也是南投之光。其餘福利政策也都仍持續不輟。

