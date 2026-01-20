體恤醫護辛勞 輔導會五大農場首度進駐北榮展售優質農特產品

▲為體恤醫護人員工作繁忙、無暇外出選購年節好物，輔導會轄下五大農場於19日首度前進臺北榮民總醫院，舉辦農特產品展售會。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】為體恤醫護人員工作繁忙、無暇外出選購年節好物，輔導會轄下五大農場於19日首度前進臺北榮民總醫院，舉辦農特產品展售會。輔導會主動將來自高山與平地的健康、安全、美味農產直送醫療現場，讓辛勞的醫護同仁能就近輕鬆選購，同時推廣優質國產農產品，以實際行動支持臺灣農業永續發展。

本次展售會為方便醫院員工、依附人員及就醫民眾採購，特別集結輔導會五大農場齊聚一堂，包括三大知名高山農場——風景絕倫的清境農場、以高山茶聞名的福壽山農場，以及四季皆美的武陵農場；另有兩處平地農場——物產豐饒的臺東農場與彰化農場。五大農場攜手呈現各自精挑細選的特色風味產品，展現臺灣農業多元且優質的實力。

現場販售商品內容豐富，主打各農場自產、採有機或自然農法栽培的優質茶葉，以及與專業委營戶合作生產的多樣農特產品，品質安心、來源有保障。其中，彰化農場特別於年前提供臺灣名揚國際的精品蝴蝶蘭，該蘭花為農場位於屏東、以空運外銷歐美市場的專業委營戶所生產，堪稱炙手可熱的蘭花逸品。現場同時販售清境、福壽山等農場國民賓館住宿券，提供北榮醫護同仁預約親近山林、放鬆身心的休閒度假新選擇。

此外，為擴大服務範圍，各農場官方網路商城亦同步推出限時、限量優惠商品，讓無法親臨現場的醫護同仁，也能透過線上平台輕鬆選購農場好物。

臺北榮總院長陳威明為支持臺灣農業優質產品，特別訂購彰化農場精品木瓜禮盒。該木瓜為農場與屏東科技大學合作推動的省水、低碳優質果品，運用電腦AI智慧管理系統精準控制水分與養分，並結合溫網室及省水滴灌技術，不僅友善自然環境，也有助於土壤永續利用。陳威明院長亦鼓勵北榮同仁把握此次五大農場展售機會，選購健康好禮與超值住宿券，以實際行動支持農場安心、健康、優質的國產農特產品。

輔導會表示，為持續回饋醫護人員，將於2月9日至10日再度加碼於北榮辦理五大農場農特產品推廣活動，期盼讓更多醫護同仁感受來自農場的用心與溫暖。