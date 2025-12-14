體感下探6度！明早晚溫差「恐達10度」轉雨 這天再迎冷空氣

生活中心／游舒婷報導

今年首波大陸冷氣團殺到！中央氣象署提醒，受到輻射冷卻影響，預測顯示，新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣（14、15日）有10度以下低溫發生的機率，新竹市的體感溫度更是有可能達6度，民眾要注意保暖；而受到輻射冷卻影響，未來一週要留意日夜溫差大。

下週受到冷氣團影響，日夜溫差至少達10度。（圖／報天氣-中央氣象署）

中央氣象署指出，週一、週二（15日至16日）清晨受大陸冷氣團影響，加上輻射冷卻效應，各地早晚偏冷，局部地區清晨低溫可能降至10度以下。不過白天氣溫回升明顯，多數地區可回到20度以上，日夜溫差至少達10度，冷熱交替明顯，提醒民眾適時增減衣物，避免著涼。降雨方面，全台大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫雨。

週三、週四（17日至18日）開始，東北季風稍微增強，北部及宜蘭氣溫略降，桃園以北及宜蘭整體感受較涼，新竹以南地區早晚仍涼，但白天回暖，日夜溫差依舊明顯。水氣開始增加，迎風面的基隆北海岸、東半部、大台北山區及恆春半島偶有飄雨，其餘地區多雲到晴。

週五至週六（19日至20日），東北季風雖略為減弱，但南方水氣增多，天氣逐漸轉濕。東半部及恆春半島有局部短暫雨的機會，中北部山區及南部地區也可能出現零星降雨。

而下週日（21日）則又有另一波冷空氣南下，東北季風再度增強，北部及宜蘭天氣轉涼，桃園以北、宜蘭、花蓮及恆春半島有局部短暫雨，台東則有零星飄雨，提醒民眾外出攜帶雨具。

