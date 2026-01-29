體感溫僅8度！閻奕格穿薄紗火辣合體金曲樂團人夫

閻奕格邀Marz23合作新曲。格聲娛樂提供

閻奕格去年自組公司後動作頻頻，近日推出全新版本〈戒不掉你的愛 feat. Marz23〉，邀來搖滾樂團TRASH主唱Marz23合作，打造男女對唱版，讓原本的「愛情獨白」升級為雙視角的情感對決。

閻奕格透露，創作初期就設定要做「雙版本」概念，「同一首歌，一個人唱是自白，兩個人唱就像對話甚至對峙，聽感會完全不同。」身為「搖滾魂」歌手的她，一直很欣賞Marz23和TRASH的音樂與態度，早在製作Demo時就主動邀約合作，沒想到對方爽快回覆「非常期待玩這首歌！」

閻奕格邀Marz23合作新曲。格聲娛樂提供

更巧的是，兩人之後竟在信義區同一台電梯巧遇，讓她笑說「根本命中注定的合作」。Marz23也迅速寫好全新主歌段落回傳，幾乎一次到位，展現十足默契。他表示：「現在很少女歌手做這種搖滾曲風，聽到就覺得對味。」

合作掀昔日緣分

錄音期間因行程繁忙，兩人分開配唱，透過線上反覆溝通完成作品。MV則遠赴宜蘭廢墟取景拍攝，恰逢寒流來襲，體感溫度僅8、9度，閻奕格仍穿著蕾絲短裙與薄外套上陣，冷到拍完直接感冒，直呼是「耐寒極限挑戰」。

所幸當地影視協會貼心準備火鍋為劇組暖身，讓兩人直喊感動。更巧的是，Marz23的太太過去曾拍攝過閻奕格〈愛上現在的我〉MV，意外牽起另一層緣分。

閻奕格邀Marz23合作新曲。格聲娛樂提供



