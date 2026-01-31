體感溫度探索之旅／陳慧文

陳慧文

一天傍晚放學時，小翔和小華一起走路回家，小華打著哆嗦說：「好冷喔！新聞說今天的體感溫度只有1度耶！」小翔疑惑地說：「對啊！不過氣溫是10度，體感溫度卻是1度，不知道是怎麼計算出來的呢？」

這時突然有一隻可愛的小精靈，出現在他們面前，他穿著潔白的長袍飄浮在半空中，頭戴的帽子上有一個小風車，胸前掛的長方型項鍊墜飾中顯示著數字，手上拿著一根魔法棒。他俏皮地說：「這個問題問我就對了！體感溫度不但要看氣溫，」他搖晃了一下手中的魔法棒，小翔小華仔細一看，原來那上面有氣溫的刻度。小精靈繼續說：「還要看溼度，」他指指胸前的項鍊，原來那是溼度測量儀；「還要看風速喔！」說著他指指頭上的小風車，又活潑地全身轉了個圈，顯得很得意。

小華好奇地說：「你是掌管這一切的精靈嗎？」小精靈嘻嘻笑地說：「我是溫度精靈，我很高興你們對『體感溫度』有興趣，就破例帶你們來一場探索之旅吧！」

小翔和小華還沒反應過來，溫度精靈已經揮舞魔法棒，突然，他們置身在風雪交加的高山上，冷得直發抖，溫度精靈指著頭上快速旋轉的風車，頭頭是道說：「這裡風力很大，體感溫度比實際氣溫更低，因此我們應該穿戴更多保暖的衣物。」

「可是…..」嘴脣凍得發紫的小翔，正想說他們穿得不夠，溫度精靈又揮舞起魔法棒，他們突然置身於一片廣大的沙漠，豔陽高照，溫度精靈指著他項鍊上的數據說：「雖然這裡的實際氣溫很高，但由於濕度很低，體感溫度可能比氣溫低。要注意遮陽，保護皮膚以免曬傷。」

小翔和小華點點頭，正覺得陽光曬得頭有點暈、眼睛也很不舒服，就被溫度精靈的魔法棒帶到了熱帶叢林，這裡雖然有樹叢遮擋陽光，卻非常悶熱又潮濕。溫度精靈又指著項鍊上的數字說：「這裡溼度較高，所以體感溫度比實際氣溫更高，要選擇透氣的衣物。」

小翔和小華正要把外套脫掉，溫度精靈已將他們送回原來的街道旁，並且說：「我得回去工作了，不然會被老天爺罵的，後會有期！」小翔感激地說：「謝謝你！今天學到了很多！」聰明的小華說：「我們以後會根據天氣穿適當的衣服的！」

溫度精靈很高興地旋轉了幾圈，揮舞了幾下魔法棒，就消失在半空中了。小翔和小華走在回家的路上，感到微風輕輕地吹拂，夕陽柔和地斜照著，空氣清爽宜人，體感溫度不太冷也不太熱，非常舒服，他們開心地說：「這一定是溫度精靈送給我們的禮物！」