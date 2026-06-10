體感秒降5度！宜蘭5大「親子親水秘境」清涼湧泉泳池、搭鴨母船遊冬山河
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盛夏酷暑來襲，想要帶孩子出門放電又怕熱到中暑嗎？今年暑假不妨直奔宜蘭親水秘境，得天獨厚的地形擁有全台最密集的天然湧泉與優質水域，水溫常年維持在讓人直呼過癮的14至20度之間，簡直是天然的冷氣房。
【宜蘭親水秘境】
雷公埤/地下湧泉戲水公園
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雷公埤是個天然湧泉的埤塘，靠近湧泉露頭處有戲水公園，源頭來自雪山山脈天然湧泉，乾淨沁涼，此處種植落羽松，親子可以在樹蔭乘涼、野餐、休憩，還能在溪流湧泉戲水玩水，難怪是當地人的消暑必去祕境。
地址：宜蘭縣員山鄉永同路三段
交通資訊：建議自駕前往；或搭乘公車至「大湖國小站」再步行進入。
東岳湧泉/絕美秘境天然泳池
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東岳湧泉公園位在宜蘭蘇澳鄉、東澳國小旁，公園對面即是佔地不小的停車場，遊客到此不必擔心停放車輛的問題。東岳湧泉的成因是由於北迴鐵路雙軌工程時，意外挖出泉脈，之後被引入東澳溪，全長共有數百公尺。自然湧出的溪水清澈見底，全年水溫約在攝氏14至16度，就算在炎熱的夏天下水也讓人冰涼透頂。溪水平均深度約60公分，雖然屬淺水但水底佈滿石頭，年紀較小的幼童仍然須要大人在旁看顧，以免發生危險。
地址：宜蘭縣南澳鄉蘇花路五段2號（東岳湧泉公園）
交通資訊：搭乘火車至「東澳火車站」，出站後步行約15分鐘即可抵達。
螃蟹冒泡/天然湧泉有迷你滑水道
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由天然冷泉形成的小水池，當地屬沙地，湧泉從沙底細縫冒出時，會產生許多小泡泡像是螃蟹在吐泡泡般而得名。有淺水區免費供兒童戲水，水質清澈且不深，相當安美，附近匯集了許多餐車，玩累了、餓了還能就地野餐。
地址：宜蘭縣員山鄉大湖路18-1號
交通資訊：於宜蘭火車站搭乘755路公車至「螃蟹冒泡站」下車即達。
冬山河生態綠舟/搭鴨母船來場親水公園散步
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冬山河生態綠舟園區在冬山火車站附近，佔地 18 公頃的複合式公園，擁有極大片綠地及冬山河景。除了可以散步踏青、觀察豐富昆蟲生態、野餐休憩，還能搭乘遊船觀覽園區，並且進入冬山河生態綠舟的隱藏版景點-神祕水道，在 IG 上爆紅的石洞與天井之光打卡點就在這喔!
地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路二段172號
交通資訊：搭乘火車至「冬山火車站」，出站後沿著鐵道下方的步道步行約10分鐘即可入園。
豆腐岬風景區/體驗獨木舟與浮潛
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位於南方澳人群之中的豆腐岬，是由陸連島與連島沙洲所形成的獨特弧形海岬。由於其地形宛如一座天然的「護城河」，將外海的驚濤駭浪阻隔在外，使得內灣的海浪平緩且安全。這裡不僅水質湛藍清澈，更擁有豐富的珊瑚礁與熱帶魚生態，是北台灣體驗 SUP 立式划槳、獨木舟與浮潛 的殿堂。盛夏午後，家長可以安心帶著孩子在平緩的礫石灘前踏浪、尋找小螃蟹，感受與太平洋海水親密接觸的沁涼快感。
地址：宜蘭縣蘇澳鎮南方澳豆腐岬（南方澳造船路旁）
交通資訊：搭乘火車至「蘇澳火車站」，轉乘綠28公車至「豆腐岬風景區」站下車。
【溫馨提醒】湧泉與海域玩水具有一定風險，兒童戲水時請家長務必全程在旁陪同監護；實際水況受當日降雨影響，敬請留意天氣預報。
撰文者/ 海的那編
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