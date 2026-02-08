「體感3度」最冷階段即將發生！ 回溫1天又有冷氣團

今晚下班時段到明天清晨會是最冷階段。（示意圖／東森新聞）





中央氣象署指出，今（8日）至明（9日）清晨受到寒流影響，全台各地天氣非常寒冷，低溫預測甚至下探5度，苗栗地區體感溫度甚至下探3度，降雨方面桃園以北及東北部地區有局部短暫雨。氣象專家林得恩表示，最冷階段會落在今晚至明晨，週三（11日）下波冷空氣南下，強度可能上看冷氣團等級。

中央氣象署指出，今天受到寒流影響，西半部及宜蘭低溫約8至11度，花蓮及台東12至14度，局部地區可能有10度或以下低溫，且北部、宜蘭、金門及馬祖低溫時間較長。

明天起寒流稍減弱，各地仍偏冷；水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

中央氣象署指出，北部低溫下探5度。（圖／中央氣象署）

週二（10日）各地氣溫回升，早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大；水氣更加減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

週三（11日）東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及宜蘭氣溫稍下降，其他地區早晚偏涼；基隆北海岸、大台北、東半部地區、恆春半島及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，預計週五（13日）才會回溫。

氣象專家林得恩分析，最冷階段會落在今晚至明晨，最低溫預測，西半部及宜蘭地區攝氏8至12度，花東及澎湖地區攝氏11至15度，金門地區攝氏6至8度，馬祖地區攝氏5至7度。

林得恩指出，明日白天起，寒流逐漸減弱並遠離，各地氣溫仍然偏低；由於環境水氣減少，天氣型態也將由濕冷轉為乾冷，各地大多為多雲到晴，僅迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島還有零星短暫陣雨發生。

林得恩說，另一波新的冷空氣再度南下會落在週三，目前評估，強度在東北季風增強與大陸冷氣團等級之間。

