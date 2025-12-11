體感7度！首波冷氣團殺到「這2天最凍」 明變天雨炸3地

記者蔣季容／台北報導

週日至下週一清晨最冷，局部地區體感可能只有7度。（圖／氣象署提供）

首波大陸冷氣團要來了！中央氣象署表示，明（12）日水氣增加，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區留意雨勢，週日才會明顯轉乾。週六受到首波大陸冷氣團影響，全台氣溫驟降，週日至下週一清晨最冷，局部地區體感可能只有7度，提醒民眾要留意天氣變化。

氣象署預報員黃恩鴻說明，今天下半天迎風面雨勢增加，週五、週六水氣再增，降雨地區以迎風面桃園以北、東半部為主，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區降雨較持續，其他地區如新竹以南影響較小，仍以多雲到晴為主。

黃恩鴻指出，到了週日至下週二水氣明顯減少，僅基隆北海岸、東半部有零星降雨，且逐日轉乾，山區也有零星雨勢，其他地方都是晴到多雲。週三水氣略微增多，但整體還是偏少，迎風面東半部有零星降雨，西半部仍是多雲到晴。

未來一週雨區曝光。（圖／氣象署提供）

溫度方面，黃恩鴻提到，今天下半天東北季風增強，北部溫度略降，週五、週六維持偏濕涼的天氣型態。週六下半天大陸冷氣團南下，一路影響至下週一，這段時間全台都會感受到溫度明顯下降。週日清晨及下週一清晨是最冷的時候，尤其下週一清晨中部以北、宜蘭、花蓮低溫僅12至14度，南部及台東14至16度，沿海地區及近山區平地受到輻射冷卻影響，溫度會再低個2度左右。局部地區如連江縣、金門縣、苗栗縣、新竹縣市體感溫度僅7至9度。

黃恩鴻透露，下週一白天冷空氣慢慢減弱，各地溫度回升，下週二、三是比較溫暖舒適的天氣，不過下週三又有一小波東北季風增強，只有北台灣部分高溫略降一點。此外，週六晚上至週日，在水氣及溫度配合之下，中部以北3500公尺高山可能會有結冰霧淞的情形。黃恩鴻也提醒，未來一週沿海要留意局部8級以上強陣風及2至3米以上浪高。

