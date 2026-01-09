體感8度凍抹條！她包5層衣服仍崩潰 網直指「這件有點廢」：等於白穿了

一名女網友表示，穿5件仍覺得冷，但網友看她列出清單，直指針織毛衣對保暖沒幫助，圖為示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

連日來天氣冷到受不了，一名女網友在社群崩潰發文表示，住桃園僅體感8度，自己穿了5件衣服，但還是覺得冷。貼文引發討論，不少網友看到原PO列出穿搭清單，直指問題出在針織外套有點廢，根本是「無效保暖」。

這名女網友是在Threads發文，列出保暖衣物寫道，一共穿了「發熱衣、打底衫、毛衣、針織外套、防風外套」共5件，但還是覺得好冷。她隨後補充，桃園體感溫度8度，不是開玩笑。

貼文一出，引發熱議，有網友直指，會穿不暖的原因可能出在針織外套，「你可以穿羽絨或科技羽絨背心，會好很多，針織外套有點廢」。也有人分享自己穿搭，其實3件就很暖了，「發熱衣+厚毛衣+羽絨外套」、「我3件，一件薄上衣一件背心一件防風外套」。還有機車族建議，要帶手套，「戴手套跟口罩有差，尤其手套，末梢保護好。」

日系平價服飾Uniqlo和美系戶外服飾The North Face日前也分別在社群平台和網站教大家正確的「洋蔥式穿法」，共有三大原則，分別是最內層的衣服穿排汗，中層衣服穿保暖，外層衣服則是要注重防風。業者提到，只要掌握以上3個原則，再根據當地氣溫調整每層衣服的厚度，就可以進室內不流汗、走到戶外不發抖。

