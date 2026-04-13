體操》唐嘉鴻3連冠 摘年度單槓總冠軍

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「世界貓王」唐嘉鴻13日在體操世界盃克羅埃西亞奧西耶克站於最拿手的單槓項目以15.233分擊敗眾家高手，連續3站勇奪冠軍，同時也提前將年度單槓總冠軍獎盃拿到手。唐嘉鴻賽後表示，「接下來將全力備戰亞錦賽和世錦賽，希望還能提升自我實力。」

2024年巴黎奧運「幸運」得銅，唐嘉鴻從「亞洲貓王」晉升至「世界貓王」，心理層面上的蛻變讓他眼界大開，尤其是今年度連續在體操世界盃亞塞拜然巴庫站以及土耳其安塔利亞站摘下金牌，展現出無比雄厚的氣勢。

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唐嘉鴻在單槓決賽率先上場，拿出難度係數6.5的動作，從上槓到單臂連環旋轉，最後下槓一氣呵成，裁判給他的實施分8.633，外加落地雙腳未移動的0.1紅利加分，最終獲得總分15.233分，以絕對優勢創下今年度單站3連霸壯舉。

中華民國體操協會祕書長江建東表示，世界體操總會原本安排年度有6站賽事，其中卡達站已取消，唐嘉鴻連續3站奪金，累積的總積分足以讓他提前拿到年度單槓總冠軍，所以賽後世界體操總會除了頒發給他單站金牌外，還另頒年度總冠軍獎盃。

體操協會內部在經過一年多的紛擾後終於成功改選，由現年40歲的高裕宸當選，唐嘉鴻奪冠消息讓重新改組後的體操協會注入一劑強心針，也對今年的名古屋亞運更具信心。