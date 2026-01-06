體操「魟魚老師」猥褻5男童、偷拍不雅照 被判12年徒刑定讞

台北市 / 林彥廷 綜合報導

新竹某營隊外號「魟魚老師」的林姓體操教師，涉嫌利用寒暑假期間利用參與營隊之機會猥褻未成年孩童，猥褻未成年孩童達11次，還利用教授體操動作，趁兒童趴於地墊時，動手撥開兒童體操服臀部布料拍攝照片。一、二審均判林男12年徒刑，林男上訴三審，最高法院今（6）日駁回上訴，全案定讞。

檢方調查指出，林男在新竹縣某假日學校營隊擔任帶隊老師，負責照護、帶領兒童進行遊戲及住宿兒童保護之責，明知5名孩童均未滿14歲，分別基於強制猥褻之故意，利用兒童矇懂無知及對其之信任感、友好感與學校舉辦寒暑假夏令營前往帶隊之機會，違反幼童意願，分別對5名未成年兒童，為撫摸大腿、小腿、肚子、背部或以手指戳肛門、將生殖器磨蹭臀部、大腿至射精等強制猥褻行為，合計共11次。

此外，檢察官還發現，林男於112年12月間某日，在新竹市某大學宿舍交誼廳，利用教授體操正分腿之動作，趁兒童趴於地墊上、雙腿劈開之際，動手撥開兒童連身體操服臀部布料，持手機連續拍攝該兒童裸露臀部及肛門之性影像照片11張，同時拍攝兒童全身照片並將之儲存於其使用之手機內。檢方依加重強制猥褻罪嫌11次、兒童及少年性剝削防制條例起訴。

※尊重身體自主權！請撥打113、110※

