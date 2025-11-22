體會老師忙碌日常 學子奉茶道感恩
有一種愛叫做「我懂你的辛勞」，那是對老師的一分敬重，對老師無私奉獻的回饋。孩子們既然對師長有愛，就要勇敢說出口。吉隆坡慈濟國際學校全體學生，在「敬師·謝師感恩會」上，將心中對老師的感謝和愛都表達出來。還有家長也加入籌備的行列，感謝老師對孩子的栽培。
打開飯盒，看看時鐘，午餐還沒吃就得去教課。這是一名老師的日常，吉隆坡慈濟國際學校的中學生，聯合製作短片，用最誠摯的心感謝老師的奉獻。
吉隆坡慈濟國際學校人文室老師 黃伊慧：「中學的孩子 他們甚至會自己去想，老師的一天生活是如何的 ，來表達辛勤的老師 他從早上，一直到他下班以後 整個生活，那是讓我們看到孩子的用心。」
全校「敬師謝師感恩會」，中小幼年級各一個場次。學生們將練習已久的才藝呈現給老師，也送上親手製作的小禮物，最後奉上一杯溫暖心窩的茶。
小學老師 艾美樂：「今天當學生握著我的手，我覺得很感動 也很特別，因為這位握著我手的男孩，我教導他一段時間了，他努力學習 也進步許多，當他改變成新的面貌，牽著我的手 帶我進入禮堂，我的心暖暖的。」
小朋友為幼兒園老師披上超人披風，代表老師像超人一樣重要。雖然年紀小，但是他們能給老師的愛一樣地多。不同的是，幼兒園的謝師活動是由家長來籌辦。
家長 史貴添：「我想我們能學習佛陀的佛格，我們需要慈悲和智慧，這兩項伴隨耐心而來，幫助我們應對每一個學生，解決我們眼前的狀況。」
幼兒園老師 陳潔詩：「這個奉茶儀式，是讓我特別驚喜的一個環節，因為教學的生涯當中，是沒有嘗試過體驗這樣子的東西 ，喝的時候是有一點苦澀 ，然後到後面是有微甜 ，就是感受到小朋友，也是對我們的感激 感恩，所以我們也是會非常地感動。」
親近老師，擁抱老師，這是孩子表達愛最直接的方式。祝願老師帶著充沛的能量，在教育路上繼續栽培善的幼苗。
更多 大愛新聞 報導：
檳城中央醫院 獲捐接駁車服務病患
麻坡慈少烹飪賽 學習分工合作共成就
