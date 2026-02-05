體檢國共交流 學者：國民黨恐走上親共反美毀台之路

國共智庫論壇日前閉幕，台灣學者今天(5日)表示，擔心國民黨走上一條親共、反美、仇日、毀台的道路，國共愈交流，兩岸關係是愈糟糕。

中華亞太菁英交流協會5日舉辦「走進中國？」國共智庫論壇大體檢座談會，中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛表示，國民黨已經放棄他們原來所堅持的「一中各表」的「九二共識」，而採用北京「各表一中」的說法來向北京輸誠，國民黨「一中各表」的底線，已在國民黨副主席蕭旭岑「晉見」中國全國政協主席王滬寧的時候表達放棄。

廣告 廣告

中正大學政治學系蔡榮祥則說，國共間談及的「共同意見」，如同讓台灣簽訂「南京條約」，門戶洞開。他指出，中共佔領中國大陸地區70多年，還天天拿槍在台灣的門口說「這是我家」，要抓捕家人，這時國民黨卻去中共侵佔的地方說，根據戶口名簿，「我們都是親人，只是我們的分歧還沒有解決」，這個強盜根本沒有把你當親人，而是視為還沒完全回歸或是征服的領土。

國策基金會諮詢委員董立文指出，他知道國民黨想透過國共談判來維護和平，可是卻故意忽略中國國家主席習近平講的「統一之後才有和平」；現在，習近平再次和美國總統川普通電話，習近平強調「台灣是中國的領土」，永遠不可能讓台灣分裂出去，並要求美方慎重處理對台軍售的問題，所以到底是習近平說的話算數？還是國民黨的一中各表算數？國民黨完全掉進中共所設下的圈套。

董立文說，新的一年是馬年，國民黨千萬要「懸崖勒馬」。董立文：『(原音)非常擔心國民黨走上了一條親共、反美、仇日、毀台的道路，國共愈交流，兩岸關係愈糟糕，之前是「雙城論壇」來一個圍台軍演，現在「國共論壇」換來中共對美國進一步的施壓。』

台灣師範大學東亞學系教授范世平表示，蕭旭岑和中國國台辦主任宋濤在本週國共交流中，試圖想拉回10年前、甚至20年前那段他們所懷念的「光榮歲月」，但那正是台灣經濟最差的時候。

他說，在馬英九時代的兩岸緊密交流，真正被掏空的是台灣，當時台商到中國投資，把大量就業機會帶到對岸，造成台灣經濟、股市、人均GDP的下滑；直到出現中美貿易戰、科技戰，台商從2018年開始紛紛回流，接著發生新冠肺炎疫情，時至如今，台北股市屢創新高，台美的關稅談判也成功，各項經濟數據的呈現已很清楚，不證自明。