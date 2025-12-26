體檢尿液檢查該收集哪一泡尿？早上第一泡最好是錯誤迷思！

尿液檢查的準確性，關鍵不在「哪一泡最濃」，而在於是否以正確方式、正確時機採集新鮮且具代表性的中段尿液。

作者 / 張中維藥師





尿液檢查是一項常見且非侵入性的健康篩檢方式，能協助醫師判斷腎臟、泌尿道、肝臟代謝、糖尿病甚至泌尿系統腫瘤的風險。透過觀察尿液的顏色、透明度、酸鹼值、蛋白質、血尿、白血球、細菌或不正常細胞的存在，可提供臨床上寶貴的診斷依據。





然而，一旦尿液收集方式不當，不但可能導致檢驗誤診，還可能需要重新蒐集檢體，影響診斷與治療時機。

起床後的第一泡尿最準確？

許多民眾長期以來認為「早上第一泡尿最濃，最能反映身體狀況」，這樣的觀念在某些檢查中確實有其根據，但並不適用所有檢驗情況，特別是在進行尿液細胞學檢查或部分常規尿液檢查時，清晨的第一泡尿反而可能影響檢驗結果的準確性。

廣告 廣告





不建議蒐集早上第一泡尿的原因在於，夜間睡眠期間膀胱長時間儲尿，使得尿液中的細胞停留時間過久，容易出現變性、老化或破裂的情況，進而影響細胞型態的判讀。若用於偵測泌尿道是否有異常細胞、癌症前期變化等資訊，可能會出現偽陰性，讓異常病變被誤判為正常。





因此，臨床上建議：應排空起床後的第一泡尿，改收集當日的第二泡中段尿液作為檢體，不僅能降低污染風險，也能提供較為新鮮且具代表性的尿液樣本，提升檢驗的準確度與判讀價值。

正確的尿液採檢步驟

不當的採檢方式可能導致檢體污染、細胞變性，甚至錯誤結果，延誤診斷與治療。以下為正確尿液採檢的四大步驟，提供民眾在家或醫療院所操作時參考：

1、採檢前的清潔準備

收集尿液前，應先以溫水或中性肥皂清潔外陰部／尿道口，去除皮膚表面可能的分泌物或細菌，並以乾淨毛巾擦乾。過程中應避免使用含酒精的棉片或刺激性清潔劑，以免殘留成分影響檢體品質。

2、收集中段尿液

排尿時，第一段尿液應排除，待排尿約1至2秒後，再開始收集中段尿於乾淨、專用的容器中。這樣可有效減少尿道口、外陰部的細菌或雜質混入檢體，提升檢驗準確度。





女性應盡量避開月經期間採檢，以避免血液干擾檢測結果。若必須於經期內檢查，應主動告知檢驗人員，評估是否需更換採檢時機。

3、避免污染與延遲送檢

為降低外源性污染風險，應使用醫療院所提供的無菌尿液容器，切勿使用家中容器或反覆使用的杯具。





檢體採集後，應儘速於30分鐘內送交檢驗，以確保尿液成分穩定；最遲不應超過2小時。若無法即時送檢，應暫時冷藏保存於2至8°C的環境中，以延緩細胞變性或細菌滋生。

4、確保足夠的檢體容量

依不同檢驗項目所需尿液量亦有所不同。進行尿液細胞學檢查時，建議收集中段尿不少於30毫升；而一般尿液常規檢查則應至少提供12毫升，確保檢測項目可完整進行。

為什麼中段尿更準確？

「中段尿」指的是排尿過程中間那段尿液，相較於前段尿液可能混有尿道、陰道或外生殖器的分泌物或細菌，中段尿能更純粹反映膀胱與上泌尿道的狀況。

研究也發現，正確收集中段尿可降低檢體污染機率，提高尿液細胞學檢查與尿液常規檢查的準確率。

錯誤的採檢方式可能影響哪些結果？

採檢過程若操作不夠確實，不僅可能導致檢體無效，還可能造成檢查結果誤差，進而影響臨床診斷與治療決策。常見因採檢不當而造成的問題包括：

細胞退化或破裂

若尿液在膀胱內滯留時間過長，或未於適當時間內送檢，尿液中的上皮細胞可能因脫水、變性或破裂，導致無法觀察細胞形態變化。

細菌滋生

尿液若採集後未即時送檢，常因室溫放置過久而促進細菌滋生，使檢體混濁，甚至導致尿液培養出現偽陽性反應，影響感染診斷的準確性。

尿液濃縮或稀釋

若患者刻意憋尿、脫水，或反之大量飲水導致尿液過稀，都可能使pH值、蛋白質、比重等化學指標出現異常偏差，使判讀結果失真。

外源污染

女性若在生理期間採檢，或未充分清潔外陰部，也可能讓血液、分泌物、清潔劑殘留物進入檢體，造成外源污染，干擾血尿、白血球或細胞數據的判讀，進一步影響臨床判斷。





這些錯誤不僅可能讓異常被誤判為正常，或將無害現象誤認為病變，更可能導致病情延誤、檢查重做，增加患者的身心負擔與醫療資源浪費。唯有確保檢體品質，才能讓檢查發揮其應有價值，協助醫師做出準確診斷，及早掌握健康風險。



【更多KingNet國家網路醫藥報導】

原文出自KingNet國家網路醫藥體檢尿液檢查該收集哪一泡尿？早上第一泡最好是錯誤迷思！