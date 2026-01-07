體罰男童跑100圈操場致拉傷 老師遭罰6萬提上訴遭駁回

南部中心／林俊明、曾虹雯 台南報導

台南一位體育代課老師因為孩子嬉鬧，要求8歲男童跑100圈操場，孩子不敢不聽，邊跑邊哭直到8圈半時老師才讓他停下，但已經造成男童運動過度，下肢拉傷，這所國小的操場，一圈兩百公尺，跑100圈20公里，接近半程馬拉松。市府依違反兒少法裁罰老師6萬元，老師不服提出上訴，堅稱只是"開玩笑"，也沒有讓孩子真的跑到100圈，但還是被法院駁回告訴。





體罰男童跑１００圈操場致拉傷！ 老師挨罰提上訴遭駁回

台南安平區一所國小，之前就傳出有學生被老師體罰跑步一百圈。（圖／非當事人）

廣告 廣告





小朋友在操場奮力奔跑，鍛鍊體能，但台南安平區一所國小，之前就傳出有學生被老師體罰跑步一百圈。8歲男童上課時與同學嬉鬧，被代課老師要求"跑一百圈"，男童跑了2圈後詢問，老師還是要一百圈，男童只好邊跑邊哭，跑到8圈半老師才讓他停下。但已經造成男童運動過度，下肢拉傷。





體罰男童跑１００圈操場致拉傷！ 老師挨罰提上訴遭駁回

國小100圈操場相當於20公里，幾乎接近半程馬拉松。（圖／民視新聞）





代課老師不只遭到解聘，還被依市府依違反兒少法裁罰6萬元。老師不服提體上訴，主張只是"開玩笑"。兩百公尺長的國小操場，100圈操場，相當20公里，幾乎接近半程馬拉松。雖然沒有真的讓男童跑到100圈，但孩子是遵從老師指令才會苦撐硬跑，法院認為，已經對孩子身體權益造成相當程度侵害，因此駁回告訴。





原文出處：體罰男童跑１００圈操場致拉傷！ 老師挨罰提上訴遭駁回

更多民視新聞報導

阿北「揮五星旗」遭趕出船屋！黃偉哲PO照：拆了

囂張！台灣共產黨元旦升五星旗 黃偉哲今硬起來拆掉：國家的尊嚴不容踐踏

溯源查槍逮2嫌 起獲罕見卡片型摺疊手槍

